बिहार पंचायत चुनाव: राज्य निर्वाचन आयोग का क्रांतिकारी कदम, पहली बार एक ही EVM से होंगे 6 पदों का मतदान

राज्य ब्यूरो, पटना। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नई तकनीक के साथ होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने अहम लेते हुए पहली बार मल्टी-पोस्ट ईवीएम से पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत एक ही मशीन से एक साथ मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य कुल छह पदों पर मतदान संपन्न होगा।

आयोग ने इस क्रांतिकारी कदम के लिए इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसीआइएल), हैदराबाद को 32 हजार से अधिक मल्टी-पोस्ट ईवीएम बनाने का ऑर्डर दे दिया है। अधिकारियों के अनुसार अप्रैल 2026 तक सभी मशीनें आयोग के पास पहुंच जाएगी।