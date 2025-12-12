बिहार पंचायत चुनाव: राज्य निर्वाचन आयोग का क्रांतिकारी कदम, पहली बार एक ही EVM से होंगे 6 पदों का मतदान
बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नई तकनीक के साथ होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार मल्टी-पोस्ट ईवीएम से पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नई तकनीक के साथ होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने अहम लेते हुए पहली बार मल्टी-पोस्ट ईवीएम से पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत एक ही मशीन से एक साथ मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य कुल छह पदों पर मतदान संपन्न होगा।
आयोग ने इस क्रांतिकारी कदम के लिए इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसीआइएल), हैदराबाद को 32 हजार से अधिक मल्टी-पोस्ट ईवीएम बनाने का ऑर्डर दे दिया है। अधिकारियों के अनुसार अप्रैल 2026 तक सभी मशीनें आयोग के पास पहुंच जाएगी।
ईवीएम के पहुंचने के उपरांत पूरे राज्य में रिटर्निंग फिसर (आरओ), असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर (एआरओ), पोलिंग अधिकारी एवं अन्य कर्मियों को मशीनों की कमीशनिंग (प्रत्याशियों का नाम, चुनाव चिह्न, क्रम आदि सेट करना) का व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मल्टी-पोस्ट इवीएम के साथ पावर पैक, टोटलाइजर मशीन एवं डिटैचेबल मेमोरी माड्यूल भी खरीदे जा रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक ही चरण की मतगणना के कुछ घंटों बाद मशीन को रीसेट कर दूसरे चरण के मतदान में इस्तेमाल किया जा सकेगा।
इससे समय एवं संसाधन की बचत होगी। अब तक बिहार में पंचायत चुनाव भारत निर्वाचन आयोग की पुरानी एम-3 मशीनों से कराए जाते रहे हैं, जिसमें एक पद के लिए अलग-अलग मतदान होता था।
