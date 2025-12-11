पटना में अवैध बालू खनन रोकने को तीसरे दिन भी मनेर में छापेमारी; तीन नाव जब्त, 7 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पटना। जिले के दुल्हिनबाजार प्रखंड के काब थाना क्षेत्र में अवैध बालू लादे ट्रैक्टर को जब्त कर थाने ले जाने के क्रम में टीम को दौड़ा कर पीटने के बाद दो सैप जवानों को स्कार्पियो से कुचल दिया गया था। इनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। नई सरकार के गठन के पटना समेत प्रदेश में बालू माफिया पर कड़ी कार्रवाई शुरू हुई।

मंगलवार रात एक बजे के बाद दीघा की पोल्शन रोड स्थित मंडी से बालू लदे 28 ट्रैक्टर जब्त किए गए। बुधवार को बिक्रम के रानी तालाब के बाद गुरुवार को मनेर थाना क्षेत्र में अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध संयुक्त छापेमारी की गई। यहां ब्यापुर में अवैध रूप से गंगा नदी का उजला बालू खनन कर परिवहन करती तीन नाव को जब्त करते हुए सात लोगों को गिरफ्तार किया गया।

इन लोगों के खिलाफ मनेर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। तीनों जब्त नावों पर बिहार खनिज रियायत, अवैध खनन निवारण, परिवहन एवं भंडारण नियमावली 2019 संशोधित 2024 के तहत 34 लाख का आर्थिक दंड लगाया गया है। डीएम डा. त्यागराजन एसएम ने कहा कि अवैध खनन में लिप्त लोगों पर अपराध नियंत्रण अधिनियम (सीसीए) के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।

सोन नद की बालू पर माफिया का कब्जा सोन नद की बालू की उच्च गुणवत्ता के कारण इसे पीला सोना भी कहा जाता है। अरवल से जिले में प्रवेश करने वाली सोन नद से बिक्रम के रानी तालाब, बिहटा, मनेर व पालीगंज प्रखंड में बालू खनन किया जाता है। जितने घाटों की बंदोबस्ती हुई है, उससे कहीं ज्यादा जगहों से अवैध रूप से बालू खनन किया जा रहा है। बालू माफिया व पुलिस के बीच कई मुठभेड़ भी हो चुकी है। अपराधियों के पास सेमी आटोमैटिक राइफल से लेकर एके-47 तक लहराने की बात कही जाती है।

यही कारण है कि इन चारो प्रखंड के एसडीओ-एसडीपीओ, खनन पदाधिकारी आदि की टीम बनाकर सघन कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की सख्ती के कारण माफिया अभी शांत है लेकिन बालू का बैरिया या अन्य मंडियों पर पहुंचना जारी है। घाट से मंडी के बीच कई थाने पड़ते हैं और बालू लदे ट्रक जिनके पास चालान नहीं है, सभी अवैध हैं लेकिन सख्त निगरानी के बावजूद निगरानी में लापरवाही बरती जा रही है।

डीएम बोले-जारी रहेगा अभियान जिलाधिकारी ने कहा कि अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के खिलाफ नियमित अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार के निर्देशों के अनुरूप सघन छापेमारी कर अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए।