बिहार सरकार ने तीन नए विभागों के बीच काम का बंटवारा किया, अधिसूचना जारी
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने हाल ही में गठित किए गए तीन विभागों के बीच कार्यों का बंटवारा कर दिया है। सत्ता में वापसी के बाद नीतीश कुमार की सरकार ने तीन विभागों के गठन का निर्णय लिया था। नौ दिसंबर को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी।
इससे पहले स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभागों के गठन की घोषणा की थी। राज्य मंत्रिमंडल सचिवालय ने अब विभागों के बीच कार्यों के बंटवारे के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
जिन तीन विभागों का गठन किया गया है उनमें युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, सिविल विमानन विभाग और उच्च शिक्षा विभाग शामिल हैं। सरकार का सर्वाधिक फोकस राज्य में रोजगार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने पर है।
इसके अलावा उच्च शिक्षा में बेहतर कार्य संस्कृति के लिए उच्च शिक्षा विभाग और सरकारी वायुयान, हेलीकॉप्टर वगैरह की खरीद समेत अन्य कार्यों के लिए सिविल विमानन विभाग शामिल हैं।
विभाग और उनके कार्य के नजर में
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
- रोजगार से संबंधित अधिनियम/नियमावली का सृजन
- रोजगार के लिए निबंधन एवं रोजगार निदेशालय का गठन
- रोजगार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन एवं नीतियों का निर्माण
- रोजगार मेला का आयोजन, रोजगार से संबंधित ई-पोर्टल का निर्माण-संचालन
- निजी कंपनियों, उद्योगों व प्रतिष्ठानों एवं एमएसएमई इकाइयों के साथ रोजगार के लिए संपर्क ।
- हेतु सम्पर्क करना, विशेष नियोजन निदेशालय
- युवाओं के लिए प्रक्षेत्रवार व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ)
- केंद्र सरकार के कौशल विकास के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं से समन्वय
- अप्रेन्टिस शिप योजनाएं लागू करना एवं उद्योग आधारित प्रशिक्षण
- विभिन्न विभागों, जैसे श्रम संसाधन, शिक्षा, उद्योग, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा तथा ग्रामीण विकास विभाग से रोजगार सृजन एवं कौशल विकास से संबंधित योजनाओं का समन्वय।
- चलायी जा रही योजनाओं के साथ समन्वय
- बिहार कौशल विकास मिशन से संबंधित कार्य
- राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय युवा वाहिनी, नेहरू युवा केंद्र, बिहार युवा आयोग से संबंधित कार्य
- विभाग में नियोजित सभी कर्मियों का नियंत्रण
- युवा प्रतिभा की पहचान एव पोषण
- युवा कल्याण से संबंधित सभी कार्य
- विभाग की दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार
उच्च शिक्षा विभाग के कार्य
- विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा एवं उससे संबंधित अधिनियमों का प्रशासन
- विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों की स्थापना
- सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों में विश्वविद्यालय स्तर का शोध कार्य करने वाली संस्थाओं यथा केपी जायसवाल शोध संस्थान, एएन सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन संस्थान, ललित नारायण मिश्र प्रबंधन संस्थान आदि का प्रशासनिक नियंत्रण
- विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक परियोजनाओं के लिये न्यास एवं पुण्यार्थ अक्षय निधियों का प्रशासन
- विश्वविद्यालय से संबंधित विशेष अध्ययन एवं शोध की अभिवृद्धि
- उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, शोध संस्थाओं तथा विज्ञान संस्थाओं में स्तरों का समन्वय और उनका निर्धारण
- बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन) गठन
- विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों / कर्मचारियों के संबंध में नीति निर्धारण
- विभाग के अधीनस्थ सेवा करने वाले सभी अधिकारियों का नियंत्रण
- विभाग के दखल एवं अधिकार में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार
- विभाग से संबंधित शैक्षणिक अधिनियमों का प्रभार
- भाषायी अकादमियों यथा संस्कृत अकादमी, प्राकृत अकादमी, पाली अकादमी, मैथिली अकादमी,
- मगही अकादमी, बांग्ला अकादमी का गठन एवं भोजपुरी अकादमी उनका प्रशासनिक नियंत्रण
- विधि, प्रबंधन, प्रायोगिकी आदि विषयों में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था करनेवाले संस्थाओं का गठन, प्रबंधन एवं प्रशासन
सिविल विमानन विभाग के कार्य
- सरकारी वायुयान, हेलीकॉप्टर इत्यादि की खरीददारी, संधारण तथा उनकी उड़ान से संबंधित कार्य
- राज्य क्षेत्र में विकसित होने वाले वायु परिवहन का विकास, विनियमन और संगठन
- राज्य सरकार के अधीन सभी एयरपोर्ट एवं सभी हेलीपोर्ट का विकास, संचालन एवं नियंत्रण
- भारत सरकार के अधीन सभी एयरपोर्ट के संबंध में समन्वय
- बिहार उड्डयन संस्थान, वैमानिकी प्रशिक्षण तथा उसका विनियमन
- विभाग में नियोजित सभी कर्मियों का नियंत्रण
- विभाग में गठित सभी बोर्ड, निगम एसं संस्थाओं से संबंधित कार्य तथा प्रशासनिक नियंत्रण
