आरा में बस स्टैंड के पास पुरानी रंजिश में युवक को दौड़ाकर मारी गोली, दो दोस्त जख्मी

जागरण संवाददाता, आरा। शहर के नवादा थाना क्षेत्र के प्राइवेट बस स्टैंड के समीप गुरुवार की शाम तीन दिन पूर्व हुए विवाद को लेकर एक युवक को गोली मार दी गई। जख्मी युवक 18 वर्षीय आशीष कुमार टाउन थाना क्षेत्र के धरहरा निवासी इंद्रजीत प्रसाद का पुत्र है, जबकि मारपीट में नवादा थाना क्षेत्र के श्री टोला निवासी रंजन पासवान के दो पुत्रों रघु रंजन एवं रिशु रंजन को चोटें आई हैं।

जख्मी युवक को गोली दाएं साइड कंधे के पिछले हिस्से में लगी है। इलाज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चार-पांच राउंड फायरिंग का आरोप है। घटनास्थल से दो खोखा मिला है। घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ वन राज कुमार साह, नवादा थानाध्यक्ष बिपिन बिहारी एवं टाउन थानाध्यक्ष देवराज राय अस्पताल पहुंचे और जख्मी लड़कों से मिलकर घटना की जानकारी ली। पुलिस आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है।

गोली से घायल आशीष कुमार ने बताया कि उसके दोस्त रिशु रंजन एवं रघु रंजन से तीन दिन पूर्व आरोपित पक्ष के लड़कों से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। वे तीनों एक साथ प्राइवेट बस स्टैंड स्थित जिम में एक्सरसाइज करने जाते हैं। गुरुवार की शाम भी वे तीनों जिम में गए थे।

इस दौरान उसके दोस्त रघु रंजन एवं रिशु रंजन को आरोपित पक्ष के लड़कों द्वारा प्राइवेट बस स्टैंड के पास बुलाया गया। जब वे लोग वहां पहुंचे तो उक्त लड़कों द्वारा दोनों को मारा जाने लगा। इस दौरान वह भी वहां पहुंच गया।

इसके बाद में तीनों वहां से भागने लगे। इस क्रम में आरोपित लड़कों द्वारा पीछे से फायरिंग कर उसे गोली मारी गई। दूसरी तरफ गोली से जख्मी युवक आशीष कुमार ने जवाहर टोला व रस्सीबगान इलाके के पवन उर्फ ढेलु, राहुल यादव उर्फ तिगड़ी पर तीन दिन पूर्व हुए विवाद को लेकर गोली मारकर एवं दोनों दोस्तों को मारपीट कर जख्मी करने का आरोप लगाया है।