Bihar Politics: चिराग पासवान का प्लान तैयार, हर जिले में कम से कम 1 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी LJPR

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आगामी विधानसभा चुनाव में हर जिले में कम से कम एक उम्मीदवार उतारने की तैयारी की है। पार्टी के प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा हुई। चिराग पासवान ने एनडीए के शीर्ष नेताओं को अपनी इस योजना से अवगत करा दिया है। लोजपा (रामविलास) सभी 243 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में सभी जिलों में कम से कम एक सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। इस विषय पर मंगलवार को पार्टी के प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक में जोरदार चर्चा हुई।

इसकी पुष्टि करते हुए प्रदेश संसदीय बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि चिराग पासवान अपनी पार्टी के तरफ से हर जिले में कम से कम एक सीट पर उम्मीदवार देना चाहते हैं और अपनी इस मंशा से एनडीए के शीर्ष नेताओं को अवगत करा दिया है।

संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी जिले में उन सीटों को चिह्नित किया गया, जिन सीटों पर LJPR की सबसे मजबूत स्थिति है और पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं।

बैठक में यह भी तय हुआ कि सभी 243 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए लोजपा (रामविलास) मजबूती काम करेगी। बैठक में संभावित उम्मीदवारों और विधानसभा क्षेत्रों का चयन कर उसकी सूची को अंतिम रूप देने और उसे केंद्रीय संसदीय बोर्ड को सौंपने हेतु हुलास पाण्डेय को अधिकृत किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, महासचिव सत्यानंद शर्मा, शाहनवाज अहमद कैफी, शंकर झा, संजय पासवान, प्रदेश उपाध्यक्ष अशरफ अंसारी, संजय सिंह, राम विनोद पासवान समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। दो-तीन दिनों में जारी हो जाएगा हम का घोषणापत्र दूसरी ओर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) का घोषणापत्र अगले दो से तीन दिनों में जारी हो जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संतोष सुमन ने बताया कि पार्टी के घोषणापत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके बाद इसका प्रकाशन कर क्षेत्र में जनता के बीच इसका वितरण भी होगा।