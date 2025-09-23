Bihar Politics: कमलेश और अनिल की सियासी जंग में फंसे जीतनराम मांझी, NDA के प्रोग्राम में हो गए नाराज

गया के टिकारी में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने 2025 में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का नारा दिया। उन्होंने टिकारी से विधायक अनिल कुमार को एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया और उनके लिए समर्थन मांगा। सम्मेलन में टिकारी मांगे कमलेश के पोस्टर पर विवाद भी हुआ। बारिश के कारण सम्मेलन में बाधा उत्पन्न हुई।

संवाद सहयोगी. टिकारी (गया)। पंचानपुर स्थित रामेश्वर बाग मैदान में रविवार को आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश स्तरीय नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश और बिहार में एनडीए की सरकार ने अभूतपूर्व विकास किया है। जनता अब विरोधियों को अच्छी तरह पहचान चुकी है, उन्हें मौका नहीं देना है। 2025 में फिर से नीतीश का नारा बुलंद है और इस बार एनडीए ऐतिहासिक बहुमत लाएगा।

अपने मगही अंदाज में जनता से संवाद करते हुए मांझी ने हम पार्टी के मौजूदा विधायक डॉ. अनिल कुमार को ही टिकारी से एनडीए का उम्मीदवार बताते हुए उनके पक्ष में प्रचार-प्रसार की अपील की। मंच से अन्य नेताओं ने भी डॉ. कुमार के पक्ष में चुनावी अभियान शुरू करने और भारी मतों से जीत दिलाने का आह्वान किया।

सम्मेलन की अध्यक्षता भाजपा पश्चिमी के जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश चिंटू ने की और संचालन जदयू जिलाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन जदयू नेता प्रो. चंद्रशेखर सिंह ने दिया। मौके पर जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन, पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह, रालोसपा प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी, पूर्व मंत्री नागमणि, हम नेता नारायण मांझी व लोजपा जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह सहित कई नेताओं ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कार्यकर्ताओं से डॉ. अनिल कुमार को सहयोग व समर्थन की अपील की।

वहीं, भाषण में विधायक डॉ. कुमार ने भी कहा कि आगामी कार्यकाल में कोंच में डिग्री कालेज की स्थापना हमारी प्राथमिकता होगी। इसके अलावे कई जगहों पर सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल भवन आदि का बचा काम पूरा करने का लक्ष्य है। उन्होंने अपने विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि न्याय के साथ विकास का वायदा हमने पूरा किया है।

टिकारी मांगे कमलेश वाले पोस्टर पर भड़के मांझी सम्मेलन के दौरान उस समय अप्रत्याशित स्थिति बन गई जब कुछ कार्यकर्ता लोजपा (रा.) के नेता एवं टिकारी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कमलेश शर्मा के समर्थन में टिकारी मांगे कमलेश लिखे पोस्टर और झंडे लहराने लगे।

इसे देखकर केंद्रीय मंत्री मांझी नाराज हो गए और मंच से लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को संबोधित करते हुए साफ कहा कि टिकारी से अनिल कुमार ही उम्मीदवार होंगे, इस तरह का कृत्य सही नहीं है। हम पार्टी को भी लड़ना आता है। बाद में राजू तिवारी ने मंच पर मांझी को शांत करने का प्रयास किया।