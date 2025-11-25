राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: नीतीश मंत्रिमंडल (Nitish Kumar Cabinet) में शामिल मंत्रियों को सरकारी आवास का आवंटन शुरू हो गया है। गृह मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पांच देशरत्न मार्ग में रहेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को सरकार ने तीन स्‍ट्रैंड रोड बंगला आवंटित किया है। भवन निर्माण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कई मंत्री रहेंगे पूर्व वाले आवास में पीआरडी व जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी को पांच सर्कुलर रोड, उर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव को एक स्ट्रैंड रोड, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को 12ए नेहरू मार्ग दिया गया है। इसी तरह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को चार ट्रेलर रोड, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल को 2 स्‍ट्रैंड रोड, खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को चार स्ट्रैड रोड, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव को 43 हार्डिंग रोड, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को 24 एम स्ट्रैंड रोड का बंगला आवंटित किया गया है।

पशु एवं मत्‍स्‍य संसाधन मंत्री सुरेंद्र मेहता को 33 हार्डिंग रोड, श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर को 41 हार्डिंग रोड तथा पर्यटन एवं कला संस्‍कृत‍ि मंत्री अरुण शंकर प्रसाद को 25 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया गया है।

ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी को 2 पोलो रोड, खाद्य एवं उपभोक्‍ता विभाग की मंत्री लेशी सिंह को 15 सर्कुलर रोड, मदन सहनी को 7 पोलो रोड तथा पथ निर्माण एवं नगर विकास मंत्री नितिन नवीन को 3 टेलर रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है।