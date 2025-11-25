Language
    Bihar: 5 देश रत्न मार्ग में सम्राट तो 3 स्‍ट्रैंड रोड में रहेंगे विजय सिन्हा, अन्‍य मंत्रियों को कहां मिला आवास?

    By Sunil Raj Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:02 PM (IST)

    Bihar Politics: बिहार सरकार ने नीतीश मंत्रिमंडल के मंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित कर  दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को 5 देशरत्न मार्ग और विजय सिन्हा को 3 स्ट्रैंड रोड का बंगला मिला है। कई मंत्रियों को उनके पूर्व आवास ही आवंटित किए गए हैं। भवन निर्माण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

    उपमुख्‍यमंत्री विजय कुमार स‍िन्‍हा व सम्राट चौधरी। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: नीतीश मंत्रिमंडल (Nitish Kumar Cabinet) में शामिल मंत्रियों को सरकारी आवास का आवंटन शुरू हो गया है। गृह मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पांच देशरत्न मार्ग में रहेंगे।

    उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को सरकार ने तीन स्‍ट्रैंड रोड बंगला आवंटित किया है। भवन निर्माण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 

    कई मंत्री रहेंगे पूर्व वाले आवास में 

    पीआरडी व जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी को पांच सर्कुलर रोड, उर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव को एक स्ट्रैंड रोड, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को 12ए नेहरू मार्ग दिया गया है।

    इसी तरह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को चार ट्रेलर रोड, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल को 2 स्‍ट्रैंड रोड, खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को चार स्ट्रैड रोड, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव को 43 हार्डिंग रोड, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को 24 एम स्ट्रैंड रोड का बंगला आवंटित किया गया है।

    पशु एवं मत्‍स्‍य संसाधन मंत्री सुरेंद्र मेहता को 33 हार्डिंग रोड, श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर को 41 हार्डिंग रोड तथा पर्यटन एवं कला संस्‍कृत‍ि मंत्री अरुण शंकर प्रसाद को 25 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया गया है। 

    आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री नारायण प्रसाद 12 हार्डिंग रोड, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्‍याण विभाग की मंत्री रमा निषाद 3 सर्कुलर रोड तथा लखेंद्र कुमार रौशन 26 एम स्‍ट्रैंड रोड में रहेंगे। 

    नए मंत्रियों के लिए पुराने को खाली करना होगा आवास 

    सहकारिता एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार 27 हार्डिंग रोड, गन्‍ना उद्योग विभाग के मंत्री संजय कमार का 21 हार्डिंग रोड तथा पीएचईडी मंत्री संजय कुमार सिंह का ठिकाना 13 हार्डिंग रोड होगा।  

    ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी को 2 पोलो रोड, खाद्य एवं उपभोक्‍ता विभाग की मंत्री लेशी सिंह को 15 सर्कुलर रोड, मदन सहनी को 7 पोलो रोड तथा पथ निर्माण एवं नगर विकास मंत्री नितिन नवीन को 3 टेलर रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। 

    लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन 25 एम स्‍ट्रैंड रोड, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार 26 ए हार्डिंग रोड तथा अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग के मंत्री अपने पूर्व के आवास 16/6 नेहरू पथ में रहेंगे।  