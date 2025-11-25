Bihar Politics: राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करना पड़ेगा, नया पता होगा 39 हार्डिंग रोड
पटना से खबर है कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किया है। उन्हें बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए 39 हार्डिंग रोड का आवास आवंटित किया गया है। राबड़ी देवी लंबे समय से 10 सर्कुलर रोड वाले आवास में रह रही थीं।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: राज्य की पूर्व सीएम राबड़ी देवी (Ex CM Rabri Devi) को 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किया है।
पूर्व सीएम को बिहार विधान परिषद सदस्यों के लिए बने 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया गया है। राबड़ी देवी इस आवास में 20 वर्षों से रह रहीं थीं।
विभाग के इस आदेश के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कहा कि सरकार परेशान करने की नीयत से ऐसा कर रही है।
यह किसके इशारे पर हो रहा है सबको पता है। आखिर 20 वर्षों बाद ऐसी क्या आपदा आ गई है कि राबड़ी देवी को आवास खाली करने को कहा गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि उनसे यह आवास क्यों खाली कराया जा रहा है। यह भी बताए कि उन्हें यह आवास आवंटित क्यों किया गया था।
यह आवास वर्षों से लालू परिवार का ठिकाना है। पूर्व सीएम के तौर पर राबड़ी देवी को यह आवंटित किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट का इस बाबत आदेश आ गया।
ऐसे में उन्हें विपक्ष के नेता के तौर पर यह आवास आवंटित किया गया। यह राजद और महागठबंधन की राजनीति का अहम केंद्र था।
बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को भी सरकारी आवास खाली करने को कहा गया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।
