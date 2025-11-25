Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करना पड़ेगा, नया पता होगा 39 हार्डिंग रोड

    By SUNIL RAAJEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:16 PM (IST)

    पटना से खबर है कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किया है। उन्हें बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए 39 हार्डिंग रोड का आवास आवंटित किया गया है। राबड़ी देवी लंबे समय से 10 सर्कुलर रोड वाले आवास में रह रही थीं।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी। (फोटो- एएनआई)

    राज्‍य ब्‍यूरो, पटना। Bihar Politics: राज्‍य की पूर्व सीएम राबड़ी देवी (Ex CM Rabri Devi) को 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किया है। 

    पूर्व सीएम को बिहार विधान परि‍षद सदस्‍यों के लिए बने 39 हार्डिंग रोड आवास आवंट‍ित किया गया है। राबड़ी देवी इस आवास में 20 वर्षों से रह रहीं थीं। 

    विभाग के इस आदेश के बाद अब राजनीति‍ शुरू हो गई है। राजद के प्रदेश अध्‍यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कहा कि सरकार परेशान करने की नीयत से ऐसा कर रही है।

    यह क‍िसके इशारे पर हो रहा है सबको पता है। आखिर 20 वर्षों बाद ऐसी क्‍या आपदा आ गई है कि राबड़ी देवी को आवास खाली करने को कहा गया है। 

    उन्‍होंने कहा कि सरकार स्‍पष्‍ट करे क‍ि उनसे यह आवास क्‍यों खाली कराया जा रहा है। यह भी बताए क‍ि उन्‍हें यह आवास आवंटित क्‍यों क‍िया गया था।  

    10 Circular Road

    (10 सर्कुलर रोड के इसी आवास में रहती हैं राबड़ी देवी)

    यह आवास वर्षों से लालू परिवार का ठिकाना है। पूर्व सीएम के तौर पर राबड़ी देवी को यह आवंटित किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट का इस बाबत आदेश आ गया। 

    ऐसे में उन्‍हें विपक्ष के नेता के तौर पर यह आवास आवंटित किया गया। यह राजद और महागठबंधन की राजनीति का अहम केंद्र था। 

    बताया जा रहा है कि तेजस्‍वी यादव और तेज प्रताप यादव को भी सरकारी आवास खाली करने को कहा गया है। हालांक‍ि इसकी पुष्‍ट‍ि नहीं हो पाई है।

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें