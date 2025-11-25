राबड़ी के बाद बड़े बेटे तेज प्रताप का भी छिना बंगला, RJD ने कहा-यह सब BJP के कारण

राज्य ब्यूरो, पटना। Rabri Devi Residence: पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अब दूसरा आवास आवंटित हुआ है। वे पिछले 22 वर्षों से जिस आवास में रह रही थीं, सरकार ने उसे खाली करने का निर्देश दिया है।

लालू-राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बंगला भी छिन गया है। दरअसल नीतीश सरकार के सभी 26 मंत्रियों को सरकारी बंगला आवंटित किया गया है।

यह भी पढ़ें- Bihar Politics: राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करना पड़ेगा, नया ठिकाना 39 हार्डिंग रोड

मंत्रियों को आवंटित किए गए आवास

इनमें 13 मंत्रियों को उनका पुराना आवास ही दिया गया है, जबक‍ि 13 नए मंत्रियों को नए आवास दिए गए हैं। इस कारा पुराने मंत्रियों को इन्‍हें खाली करना होगा।

इसी क्रम में तेज प्रताप यादव को भी बंगला खाली करने को कहा गया है। परिवार और पार्टी से अलग होने के बाद तेज प्रताप को अब सरकारी बंगले से भी हटना पड़ेगा।

तेज प्रताप यादव 26 एम स्‍ट्रैंड रोड में रहते हैं। यह आवास अब मंत्री लखेंद्र पासवान को आवंटित किया गया है। भवन निर्माण विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किया है।

राजद ने कहा-सरकार पर हावी है भाजपा

राबड़ी देवी का आवास 39 हार्डिंग रोड होगा। इसपर अब सियासत शुरू हो गई है। राजद को इसमें बदले की बू आ रही। वह सरकार पर भाजपा के हावी होने का आरोप भी लगा रहा।