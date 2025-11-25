Language
    राबड़ी के बाद बड़े बेटे तेज प्रताप का भी छिना बंगला, RJD ने कहा-यह सब BJP के कारण

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:47 PM (IST)

    बिहार में राबड़ी देवी के बाद, अब तेज प्रताप यादव को भी सरकारी बंगला खाली करने का आदेश मिला है। RJD ने इस कार्रवाई को BJP की साजिश बताते हुए राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है। आवास विभाग का कहना है कि तेज प्रताप ने बंगले के नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके कारण आवंटन रद्द किया गया है।

    मां राबड़ी देवी के साथ तेज प्रताप यादव। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। Rabri Devi Residence: पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अब दूसरा आवास आवंटित हुआ है। वे पिछले 22 वर्षों से जिस आवास में रह रही थीं, सरकार ने उसे खाली करने का निर्देश दिया है। 

    लालू-राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बंगला भी छिन गया है। दरअसल नीतीश सरकार के सभी 26 मंत्रियों को सरकारी बंगला आवंटित किया गया है। 

    मंत्रियों को आवंटित किए गए आवास 

    इनमें 13 मंत्रियों को उनका पुराना आवास ही दिया गया है, जबक‍ि 13 नए मंत्रियों को नए आवास दिए गए हैं। इस कारा पुराने मंत्रियों को इन्‍हें खाली करना होगा।

    इसी क्रम में तेज प्रताप यादव को भी बंगला खाली करने को कहा गया है। परिवार और पार्टी से अलग होने के बाद तेज प्रताप को अब सरकारी बंगले से भी हटना पड़ेगा। 

    तेज प्रताप यादव 26 एम स्‍ट्रैंड रोड में रहते हैं। यह आवास अब मंत्री लखेंद्र पासवान को आवंटित किया गया है। भवन निर्माण विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किया है। 

    राजद ने कहा-सरकार पर हावी है भाजपा 

    राबड़ी देवी का आवास 39 हार्डिंग रोड होगा। इसपर अब सियासत शुरू हो गई है। राजद को इसमें बदले की बू आ रही। वह सरकार पर भाजपा के हावी होने का आरोप भी लगा रहा।

    बयान जारी कर राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि एनडीए (NDA) सरकार ने बदले की भावना से काम कर रही है।

    नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर कहीं-न-कहीं भाजपा के दबाव में है। राबड़ी को आवास खाली करने के निर्देश से इसका स्पष्ट संकेत मिल रहा है।

    बहरहाल बंगला खाली कराने पर अभी सियासत गर्म है। राजद के प्रदेश अध्‍यक्ष मंगनीलाल मंडल ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। 

    फिलहाल लालू परिवार की ओर से केवल रोहिणी आचार्य ने ही इस मामले में एक्‍स पर पोस्‍ट किया है। अन्‍य किसी सदस्‍यों की प्रतिक्र‍िया नहीं आई है। 

     