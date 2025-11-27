Bihar Jobs: अब नियुक्तियों पर नीतीश सरकार का जोर, लिपिक और तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की रिक्ति मांगी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में नई पारी की शुरुआत के साथ नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की सरकार का जोर विभागों में रिक्त पदों को भरने पर है। अमूमन सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे रिक्तियों और पदों की पहचान करें और नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ करें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सरकार के आदेश के बाद भवन निर्माण विभाग ने सभी भवन अंचलों से कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों जैसे निम्नवर्गीय लिपिक, तृतीय वर्गीय कर्मियों की रिक्ति का ब्योरा तलब किया है। छपरा, पूर्णिया, सहरसा, पटना, दरभंगा जैसे अनेक भवन अंचलों को भेजे निर्देश में विभाग ने कहा है कि भवन अंचल एवं अधीनस्थ प्रमंडलों में निम्न वर्गीय लिपिक, तृतीय वर्गीय कर्मचारियों के पदों की रिक्तियों का आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियर कर प्रमंडलीय आयुक्त की अनुमोदन प्राप्त करें। इसके बाद संबंधित पदों पर नियुक्ति की अधियाचना विभाग को मुहैया कराए।

इस पत्र के साथ ही विभाग ने पूर्व में जारी पत्र का हवाला भी दिया जिसमें इस आशय का निर्देश पूर्व में भी दिया गया था। विभाग के निर्देश के बाद भी कई अंचलों ने सरकार को वांछित जानकारी नहीं दी।