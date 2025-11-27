Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Jobs: अब नियुक्तियों पर नीतीश सरकार का जोर, लिपिक और तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की रिक्ति मांगी

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 02:15 PM (IST)

    बिहार में नई सरकार बनने के बाद, नीतीश कुमार सरकार ने विभागों में खाली पदों को भरने पर ध्यान केंद्रित किया है। भवन निर्माण विभाग ने सभी भवन अंचलों से कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों का ब्योरा मांगा है। 15 दिनों के अंदर जानकारी न देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में नई पारी की शुरुआत के साथ नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की सरकार का जोर विभागों में रिक्त पदों को भरने पर है। अमूमन सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे रिक्तियों और पदों की पहचान करें और नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ करें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरकार के आदेश के बाद भवन निर्माण विभाग ने सभी भवन अंचलों से कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों जैसे निम्नवर्गीय लिपिक, तृतीय वर्गीय कर्मियों की रिक्ति का ब्योरा तलब किया है।

    छपरा, पूर्णिया, सहरसा, पटना, दरभंगा जैसे अनेक भवन अंचलों को भेजे निर्देश में विभाग ने कहा है कि भवन अंचल एवं अधीनस्थ प्रमंडलों में निम्न वर्गीय लिपिक, तृतीय वर्गीय कर्मचारियों के पदों की रिक्तियों का आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियर कर प्रमंडलीय आयुक्त की अनुमोदन प्राप्त करें। इसके बाद संबंधित पदों पर नियुक्ति की अधियाचना विभाग को मुहैया कराए।

    इस पत्र के साथ ही विभाग ने पूर्व में जारी पत्र का हवाला भी दिया जिसमें इस आशय का निर्देश पूर्व में भी दिया गया था। विभाग के निर्देश के बाद भी कई अंचलों ने सरकार को वांछित जानकारी नहीं दी।

    विभाग ने पत्र में कहा है जिन अंचलों ने पूर्व के आदेश के आलोक में सरकार को वांछित जानकारी नहीं दी वे स्पष्टीकरण के साथ 15 दिनों के अंदर विभाग को संबंधित ब्योरा मुहैया कराएं, ताकि नियुक्ति की प्रक्रिया की दिशा में अग्रतर कार्यवाही की जा सके।

    विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 दिनों में वांछित जानकारी नहीं देने वाले अधिकारियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- पेंशन और सेवांत लाभ में देरी पर बिहार सरकार सख्त, 3 महीने से अधिक मामला लंबित रहने पर होगी कार्रवाई

    यह भी पढ़ें- Bihar Government: पंचायती राज विभाग सख्त, खराब प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों के अफसरों से जवाब तलब