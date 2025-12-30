पटना से बोधगया, राजगीर व कैमूर तक दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार नए वर्ष में बिहारवासियों और पर्यटकों को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। राजधानी पटना से राज्य के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए 40 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इन ई-बसों का परिचालन पटना से बोधगया, राजगीर, कैमूर, सीतामढ़ी, वैशाली समेत अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के लिए किया जाएगा। परिवहन विभाग ने ई-बस सेवा शुरू करने की कार्ययोजना को लगभग अंतिम रूप दे दिया है।

राज्य ब्यूरो, जागरण के अनुसार इस पहल से बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में मौजूद असीम संभावनाओं को नई मजबूती मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि बीते 20 वर्षों में राज्य में सड़क, पुल और अन्य आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विकास हुआ है।

इसके चलते अब बड़ी संख्या में देश-विदेश से लोग बिहार के ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों को देखने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आधुनिक, सुविधायुक्त और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत फरवरी 2026 से संभावित है। फिलहाल बसों के रूट निर्धारण को लेकर पर्यटन विभाग और परिवहन विभाग के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं। अंतिम रूप से रूट तय होते ही बसों के परिचालन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि इस सेवा के शुरू होने से बिहार भी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की तरह बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में उभर सकता है।