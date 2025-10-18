बिहार चुनाव के पहले चरण का नामांकन खत्म, 121 सीटों पर 1698 दावेदार

राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना। बिहार में पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए 121 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन की समय सीमा शुक्रवार समाप्त हो गई। 18 जिलों की 121 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1698 विभिन्न दलों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन किया है।

