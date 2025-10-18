बिहार चुनाव के पहले चरण का नामांकन खत्म, 121 सीटों पर 1698 दावेदार
बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए 121 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। कुल 1698 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। अब नामांकन पत्रों की जांच होगी, जिसके बाद वैध उम्मीदवारों को नाम वापस लेने का मौका मिलेगा। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। दूसरे चरण के लिए 290 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना। बिहार में पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए 121 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन की समय सीमा शुक्रवार समाप्त हो गई। 18 जिलों की 121 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1698 विभिन्न दलों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन किया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अब शनिवार को पहले चरण में नामांकन करने वाले सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच होगी। वैध पाए जाने वाले प्रत्याशियों को ही नाम वापसी का मौका मिलेगा। जिनके नामांकन पत्र अवैध या त्रुटिपूर्ण पाए जाएंगे, उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाएगा।
चुनाव आयोग द्वारा पहले चरण के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार (20 अक्टूबर) नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है। पहले चरण के लिए मतदान छह नवंबर को कराया जाएगा। उधर, दूसरे चरण के लिए शुक्रवार तक कुल 290 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा है।
