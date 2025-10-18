Khesari Lal Yadav Net Worth: भोजपुरी स्टार से विधानसभा उम्मीदवार, छपरा से ताल ठोकने वाले खेसारी के पास करोड़ों की संपत्ति
सारण जिले के छपरा विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया है। उनके पास 1 करोड़ 68 लाख से अधिक की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास 90 लाख से अधिक की संपत्ति है। खेसारी लाल यादव ने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की है और उनके पास 35 लाख के सोने के आभूषण हैं। वे पहली बार राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।
जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले के छपरा विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रत्याशी व भोजपुरी फिल्मों के चर्चित अभिनेता-सिंगर शत्रुघन यादव उर्फ खेसारी लाल यादव की संपत्ति का ब्योरा सामने आया है।
नामांकन के दौरान दिए गए हलफनामे में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति एक करोड़ 68 लाख 99 हजार 138 रुपये घोषित की है। वहीं, उनकी पत्नी चंदा देवी के पास 90 लाख 2 हजार 361 रुपये की चल-अचल संपत्ति दर्ज है।
शिक्षा मात्र मैट्रिक तक
हलफनामे के अनुसार, खेसारी लाल यादव की शिक्षा मात्र मैट्रिक तक हुई है। उन्होंने वर्ष 2003 में रामानंद उच्च विद्यालय, योगिया (एकमा) से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के तहत मैट्रिक परीक्षा पास की है।
35 लाख के सोने के है आभूषण
अभिनेता से नेता बने खेसारी लाल यादव के पास 350 ग्राम सोना है, जिसकी अनुमानित कीमत 35 लाख रुपये बताई गई है। वहीं उनकी पत्नी चंदा देवी के पास 25 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत दो लाख 50 हजार रुपये आंकी गई है।
इनके पास85लाख रुपये की है जमीन
खेसारी लाल यादव के पास 85 लाख रुपये मूल्य की जमीन है। इसके अलावा उनकी पत्नी चंदा देवी के नाम पर 20 लाख रुपये मूल्य की जमीन दर्ज है। दोनों की ओर से घोषित संपत्ति में बैंक बैलेंस, चल संपत्ति, आभूषण और भूमि सभी शामिल हैं।
कलाकार से उम्मीदवार तक का सफर
भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अब राजनीति के मंच पर किस्मत आजमा रहे हैं। पहली बार वे छपरा से राजद के टिकट पर विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे हैं। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता और राजनीतिक परीक्षा दोनों पर सबकी नजरें टिकी हैं।
