    Bihar Election: कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर बढ़ी अंदरूनी खींचतान, सांसद तारिक अनवर ने पार्टी नेतृत्व को घेरा

    By Sunil Raj Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर असंतोष बढ़ रहा है। सांसद तारिक अनवर ने टिकट वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने बरबीघा सीट से मुन्ना शाही का टिकट काटे जाने पर सवाल उठाए और कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वालों को दरकिनार किया गया है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा और चुनावी रणनीति पर असर पड़ेगा।

    टिकट बंटवारे को लेकर सांसद तारिक अनवर ने पार्टी नेतृत्व को घेरा। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। टिकट वितरण के फार्मूले पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने शुक्रवार को एक्स पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पार्टी के अंदर भेदभावपूर्ण रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि टिकट वितरण में न्याय नहीं हुआ है।

    तारिक अनवर ने विशेष तौर पर बरबीघा विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए कहा कि वहां से पूर्व विधायक गजेंद्र शाही उर्फ मुन्ना शाही का टिकट काट दिया गया, जबकि वे 2020 के चुनाव में बेहद मामूली अंतर से हार गए थे। उन्होंने कहा, मुन्ना शाही मात्र 113 वोट से हारे नहीं, बल्कि हराए गए थे। ऐसे व्यक्ति को टिकट न देना अन्याय है।

    अनवर ने आगे कहा कि पार्टी ने उन नेताओं को तो टिकट दे दिया जो 25 से 32 हजार वोटों के बड़े अंतर से हारे थे, मगर जिनका प्रदर्शन बेहतर रहा, उन्हें दरकिनार कर दिया गया। यह रवैया कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ेगा और जमीनी नेताओं को हतोत्साहित करेगा।

    कांग्रेस सांसद का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। कई पुराने कार्यकर्ता और नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं।

    तारिक अनवर के बयान ने एक बार फिर इस बात को उजागर कर दिया है कि कांग्रेस में टिकट चयन को लेकर अंदरूनी मतभेद खत्म नहीं हुए हैं, जिससे चुनावी रणनीति पर भी असर पड़ सकता है।

