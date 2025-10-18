Bihar Election: कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर बढ़ी अंदरूनी खींचतान, सांसद तारिक अनवर ने पार्टी नेतृत्व को घेरा

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। टिकट वितरण के फार्मूले पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने शुक्रवार को एक्स पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पार्टी के अंदर भेदभावपूर्ण रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि टिकट वितरण में न्याय नहीं हुआ है।

तारिक अनवर ने विशेष तौर पर बरबीघा विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए कहा कि वहां से पूर्व विधायक गजेंद्र शाही उर्फ मुन्ना शाही का टिकट काट दिया गया, जबकि वे 2020 के चुनाव में बेहद मामूली अंतर से हार गए थे। उन्होंने कहा, मुन्ना शाही मात्र 113 वोट से हारे नहीं, बल्कि हराए गए थे। ऐसे व्यक्ति को टिकट न देना अन्याय है।