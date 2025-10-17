Bihar Elections: RJD ने पुराने चेहरों पर जताया भरोसा, ढाका से फैसल और कल्याणपुर से मनोज को बनाया उम्मीदवार

जागरण संवाददाता, मोतिहारी। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूर्वी चंपारण की तीन सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। इसमें पुराने चेहरों पर भरोसा जताया गया है।

नरकटिया विधानसभा से पूर्व मंत्री डा. शमीम अहमद को प्रत्याशी बनाया गया है। ये दो बार इस विधानसभा से जीत चुके हैं। ढाका विधानसभा से फैसल रहमान प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये यहां के पूर्व विधायक हैं।

कल्याणपुर से राजद विधायक मनोज कुमार यादव को ही टिकट मिला है। शेष सीटों पर अभी घोषणा नहीं की गई है। सूत्र बताते हैं कि इन तीनों को पार्टी ने सिंबल दे दिया है।

यहां बता दें कि जिले की कुल बारह में से छह सीटों पर अबतक प्रत्याशी तय किए गए हैं। उनमें दो गोविंदगंज व रक्सौल पर कांग्रेस व केसरिया में विकासशील इंसान पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। शेष सीटों पर मंथन चल रहा है।