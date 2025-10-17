जमुई में Z+ सुरक्षा के बाद भी लापरवाही; केंद्रीय मंत्री के हेलीकॉप्टर की गलत लैंडिंग, BJP महामंत्री पर FIR
जमुई में Z+ सुरक्षा के बावजूद केंद्रीय मंत्री के हेलीकॉप्टर की गलत लैंडिंग हुई है। इस लापरवाही के चलते बीजेपी महामंत्री पर एफआईआर दर्ज की गई है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं।
संवाद सहयोगी, जमुई। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनुवाल का हेलीकाप्टर शुक्रवार को बिना अनुमति के ही केकेएम कालेज में उतार दिया गया। जेड प्लस सुरक्षा रहने के बावजूद बड़ी लापरवाही बरती गई है।
मामले में अंचलाधिकारी ललिता कुमारी द्वारा शुक्रवार की रात 8:00 बजे टाउन थाना में भाजपा के महामंत्री वृजनन्दन सिंह पर मुकदमा दर्ज कराया गया है।
दरअसल भाजपा के महामंत्री वृजनन्दन सिंह द्वारा श्रेयसी सिंह के नामांकन में शामिल होने के लिए असम के पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनुवाल के आने के लिए हेलीकाप्टर लैंडिंग के लिए अनुमति ली गई थी।
सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जमुई पुलिस लाइन में हेलीकाप्टर को लैंड करने किअनुमाती दी गई थी। केंद्रीय मंत्री को जेडप्लस सुरक्षा रहने की वजह से जमुई पुलिस लाइन में ही पुलिस पदाधिकारी व जवानों की तैनाती की गई थी।
लेकिन अचानक हेलीकाप्टर का रुख जमुई पुलिस लाइन न जाकर केकेएम कालेज की तरफ मुड़ गई और केकेएम कालेज में ही लैंड कर गई। नतीजतन जिला व पुलिस प्रशासन के बीच अफरातफरी का माहौल बन गया।
फौरन सुरक्षा व्यवस्था को केकेएम कालेज में तैनात की गई और केंद्रीय मंत्री को सुरक्षा के बीच नामांकन स्थल तक लाया गया। अंचलाधिकारी ललिता कुमारी ने बताया कि यह अचारसंहिता का उल्लंघन है।
सारी सुरक्षा व्यवस्था अनुमति स्थल पुलिस लाइन में तैनात की गई थी। जिस वजह से अनुमति लेने वाले भाजपा के महामंत्री वृजनन्दन सिंह पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
