Bihar Election: एक मिनट देर से पहुंचे मंत्री जयंत राज कुशवाहा, नहीं हो सका नामांकन
बिहार के वैशाली जिले में, जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के उम्मीदवार और मंत्री जयंत राज कुशवाहा नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन एक मिनट की देरी से पहुंचे। समय सीमा समाप्त होने के कारण उनका नामांकन स्वीकार नहीं किया गया। विपक्षी दलों ने इस घटना पर सरकार की आलोचना की है, जबकि जेडीयू कानूनी सलाह ले रही है।
संवाद सूत्र, बांका। अमरपुर विधान सभा क्षेत्र से जदयू उम्मीदवार के तौर पर नामांकन के लिए पहुंचे बिहार के भवन निर्माण मंत्री सह अमरपुर के जदयू विधायक जयंत राज कुशवाहा शुक्रवार को निराश होकर लौट गये।
निर्धारित समय तीन बजे से एक मिनट देर से पहुंचने के कारण आरओ सह एडीएम अजीत कुमार ने नामांकन नहीं लिया। इस बाबत मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग के नियम का पालन उन्होंने किया है। अब नामांकन शनिवार को कराया जाएगा। इस दौरान उनके एनडीए समर्थक निराश होकर लौट गए। अब मंत्री का नामांकन आज होगा।
5वें दिन 8 प्रत्याशियों ने किया नामांकन
विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। पांचवां दिन पांचों विधानसभा सीटों से कुल आठ प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। जबकि एनडीए, महागठबंधन और निर्दलीय सहित 17 प्रत्याशियों ने नाजिर रसीद कटवाकर चुनावी जंग में उतरने की तैयारी कर ली है।
बांका विधानसभा से शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी के रुप में वर्तमान विधायक रामनारायण मंडल, निर्दलीय उमाकांत यादव और मनोज सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। बेलहर विधानसभा से एनडीए गठबंधन के जदयू प्रत्याशी विधायक मनोज यादव और निर्दलीय ललन कुमार ने नामांकन किया।
अमरपुर विधानसभा में महागठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी के रुप में सहकारिता बैंक अध्यक्ष जितेंद्र सिंह और निर्दलीय रितेश कुमार झा ने पर्चा भरा है। वहीं सुरक्षित सीट कटोरिया से भाजपा प्रत्याशी पूरण लाल टुडू ने नामांकन किया है। नामांकन के बाद उम्मीदवारों ने अलग-अलग अपने चुनावी सभा को भी संबोधित किया है।
लोगों ने कटाई नाजिर रसीद
धोरैया विधानसभा से शुक्रवार को किसी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। नामांकन के अलावा बांका विधानसभा से राजद के जावेद इकबाल अंसारी, जनसुराज पार्टी के चंदन सिंह, गणतंत्रित समाज पार्टी के गोपाल शर्मा, आम नागरिक पार्टी की सरिता कुमारी, कौशल सिंह और संजय कुमार ने नाजिर रसीद कटवाया है। धोरैया विधानसभा से जनसुराज पार्टी के सुमन पासवान और लोक शक्ति पार्टी के रजनीश कुमार ने नाजिर रसीद कटाई है।
कटोरिया विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सुशीला हेम्ब्रम ने नाजिर रसीद कटवाकर नामांकन की तैयारी पक्की की है। अमरपुर विधानसभा से जनसुराज पार्टी की सुजाता वैद्य, आम आदमी पार्टी के मु. जाकिर हुसैन और निर्दलीय नजराना परवीन ने नाजिर रसीद कटवाया है।
वहीं बेलहर विधानसभा से भारतीय दलित पार्टी के अमृत तांती, जागरूक जनता दल के अजय शर्मा, निर्दलीय महक अंजुम, बालेश्वर यादव और गिरधारी कुमार ने नाजिर रसीद कटवाकर चुनावी मैदान में उतरने का संकेत दिया है।
दूसरी बार बिना नामांकन लौटे निर्दलीय
बांका विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी अविनाश कुमार को फिर शुक्रवार को लौटना पड़ा। उन्हें दूसरी बार कागज में परेशानी के कारण लौटना पड़ा। नामांकन के दूसरे दिन भी वो लौटे थे। शुक्रवार को जब वो तैयारी करके पहुंचे, तो फिर उन्हें एसडीओ कार्यालय से लौटना पड़ा। हालांकि नामांकन की प्रक्रिया अभी 20 अक्टूबर तीन बजे तक है।
