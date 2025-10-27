Bihar Politics: क्या लालू-तेजस्वी के पास वापस जाएंगे तेजप्रताप? वोटिंग से पहले दिया बड़ा बयान
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर, तेजप्रताप यादव ने राजद में वापसी की अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस बीच, जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार को वीआईपी का समर्थन मिला है, जिसे महागठबंधन का समर्थन माना जा रहा है। बिहार में दो चरणों में मतदान होगा और परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Election 2025) को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। एक तरफ चुनाव में एनडीए, महागठबंधन और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ताल ठोक रही है तो दूसरी तरफ लालू यादव के बड़े बेटे और तेजस्वी यादव के भाई तेजप्रताप अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल को लेकर मैदान में उतरे हुए हैं।
सियासी गलियारों में ऐसी हवा उड़ी है कि अगर जनशक्ति जनता दल के कुछ उम्मीदवार चुनाव जीते तो तेजप्रताप राजद में वापस कर सकते हैं। इसी अटकलबाजी पर अब खुद तेजप्रताप यादव ने पूर्ण विराम लगा दिया है।
क्या राजद में वापसी करेंगे तेजप्रताप यादव?
तेजप्रताप यादव ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में साफ कहा कि राजद में वापसी करने की बात पूरी तरह से झूठी व गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसका खंडन करता हूं। जिसने भी ऐस कहा है, वह गलत है। इसके अलाव, तेजप्रताप ने बिहार के लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दीं।
#WATCH | पटना, बिहार | जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने बिहार के लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दीं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 27, 2025
'अगर उनके कुछ उम्मीदवार जीत जाते हैं तो वे राजद में वापसी करेंगे?' के सवाल पर उन्होंने कहा, "नहीं, यह झूठ है। मैं इसका खंडन करता हूं...जिसने भी यह कहा है, वह गलत है।" pic.twitter.com/Wvw3HPd3IP
दूसरी ओर, जनशक्ति जनता दल से जुड़ी एक और अहम खबर सामने आई है। सुगौली विधानसभा सीट पर तेजप्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी श्याम किशोर चौधरी को मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का समर्थन मिल गया है। दावा किया जा रहा है कि यह केवल वीआईपी नहीं, बल्कि महागठबंधन का समर्थन है।
ध्यान रहे कि सुगौली सीट पर महागठबंधन के दल वीआईपी के प्रत्याशी का नामांकन रद हो गया था। जिसके बाद अब सहनी ने श्याम किशोर चौधरी को समर्थन देने की बात कही है। बता दें कि तेजप्रताप की पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़ रहे है।
गौरतलब है कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए दो चरणों में मतदान होगा। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, जबकि दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को पूर्ण की जाएगी। 14 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे।
यह भी पढ़ें- Bihar Politics: नीतीश ने चुनावी मैदान में उतारी 110 खिलाड़ियों की नई टीम, JDU ने जारी की लिस्ट
यह भी पढ़ें- Bihar Politics: वोटिंग से ठीक पहले BJP का बड़ा एक्शन, पवन समेत 6 नेताओं को पार्टी से निकाला
यह भी पढ़ें- NDA की सरकार बनी तो कौन होगा मुख्यमंत्री? कद्दावर नेता के बयान से सियासी अटकलें तेज
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।