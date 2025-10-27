Bihar Politics: क्या लालू-तेजस्वी के पास वापस जाएंगे तेजप्रताप? वोटिंग से पहले दिया बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Election 2025) को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। एक तरफ चुनाव में एनडीए, महागठबंधन और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ताल ठोक रही है तो दूसरी तरफ लालू यादव के बड़े बेटे और तेजस्वी यादव के भाई तेजप्रताप अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल को लेकर मैदान में उतरे हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सियासी गलियारों में ऐसी हवा उड़ी है कि अगर जनशक्ति जनता दल के कुछ उम्मीदवार चुनाव जीते तो तेजप्रताप राजद में वापस कर सकते हैं। इसी अटकलबाजी पर अब खुद तेजप्रताप यादव ने पूर्ण विराम लगा दिया है। क्या राजद में वापसी करेंगे तेजप्रताप यादव? तेजप्रताप यादव ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में साफ कहा कि राजद में वापसी करने की बात पूरी तरह से झूठी व गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसका खंडन करता हूं। जिसने भी ऐस कहा है, वह गलत है। इसके अलाव, तेजप्रताप ने बिहार के लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दीं।

#WATCH | पटना, बिहार | जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने बिहार के लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दीं।



'अगर उनके कुछ उम्मीदवार जीत जाते हैं तो वे राजद में वापसी करेंगे?' के सवाल पर उन्होंने कहा, "नहीं, यह झूठ है। मैं इसका खंडन करता हूं...जिसने भी यह कहा है, वह गलत है।" pic.twitter.com/Wvw3HPd3IP — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 27, 2025 दूसरी ओर, जनशक्ति जनता दल से जुड़ी एक और अहम खबर सामने आई है। सुगौली विधानसभा सीट पर तेजप्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी श्‍याम किशोर चौधरी को मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का समर्थन मिल गया है। दावा किया जा रहा है कि यह केवल वीआईपी नहीं, बल्कि महागठबंधन का समर्थन है। ध्यान रहे कि सुगौली सीट पर महागठबंधन के दल वीआईपी के प्रत्याशी का नामांकन रद हो गया था। जिसके बाद अब सहनी ने श्याम किशोर चौधरी को समर्थन देने की बात कही है। बता दें कि तेजप्रताप की पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़ रहे है।