Bihar Politics: वोटिंग से ठीक पहले BJP का बड़ा एक्शन, पवन समेत 6 नेताओं को पार्टी से निकाला

एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) को लेकर सियासी पारा हाई है। बगावत करने वाले नेताओं पर दल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब भारतीय जनता पार्टी ने विधायक पवन यादव समेत 6 नेतओं को निष्कासित कर दिया है।

भाजपा की बिहार इकाई ने कहलगांव के विधायक पवन यादव समेत छह पार्टी नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में निष्कासित कर दिया है।

बीजेपी ने रविवार शाम एक बयान जारी कर बताया कि विधायक समेत निष्कासित नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित कर दिया गया है।

बयान में कहा गया है, "पार्टी ने विधानसभा चुनावों के दौरान एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने पर 6 नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है"।

नहीं मिला पवन यादव को टिकट

बता दें कि मौजूदा विधायक पवन यादव, जिन्हें इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, कहलगांव सीट से एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।

इन नेताओं पर भी गिरी गाज

पार्टी से निष्कासित अन्य नेताओं में सनी यादव, श्रवण कुशवाहा, उत्तम चौधरी, मारुति नंदन मारुति और पवन चौधरी शामिल हैं। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, "ये निष्कासित नेता एनडीए उम्मीदवार के आधिकारिक रूप से घोषित उम्मीदवारों और पार्टी की विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे थे।"