Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Politics: वोटिंग से ठीक पहले BJP का बड़ा एक्शन, पवन समेत 6 नेताओं को पार्टी से निकाला

    By Agency News Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 03:57 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विधायक पवन यादव समेत छह नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। पवन यादव को टिकट न मिलने पर उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था।

    prefferd source google
    Hero Image

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी।

    एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) को लेकर सियासी पारा हाई है। बगावत करने वाले नेताओं पर दल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब भारतीय जनता पार्टी ने विधायक पवन यादव समेत 6 नेतओं को निष्कासित कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाजपा की बिहार इकाई ने कहलगांव के विधायक पवन यादव समेत छह पार्टी नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में निष्कासित कर दिया है।

    बीजेपी ने रविवार शाम एक बयान जारी कर बताया कि विधायक समेत निष्कासित नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित कर दिया गया है।

    बयान में कहा गया है, "पार्टी ने विधानसभा चुनावों के दौरान एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने पर 6 नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है"।

    नहीं मिला पवन यादव को टिकट

    बता दें कि मौजूदा विधायक पवन यादव, जिन्हें इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, कहलगांव सीट से एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।

    इन नेताओं पर भी गिरी गाज

    पार्टी से निष्कासित अन्य नेताओं में सनी यादव, श्रवण कुशवाहा, उत्तम चौधरी, मारुति नंदन मारुति और पवन चौधरी शामिल हैं। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, "ये निष्कासित नेता एनडीए उम्मीदवार के आधिकारिक रूप से घोषित उम्मीदवारों और पार्टी की विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे थे।"

    6 और 11 को वोटिंग, 14 को रिजल्ट

    गौरतलब है कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

    यह भी पढ़ें- NDA की सरकार बनी तो कौन होगा मुख्यमंत्री? कद्दावर नेता के बयान से सियासी अटकलें तेज

    यह भी पढ़ें- Muzaffarpur Election 2025: तेजी से बदलने लगे मुजफ्फरपुर जिले के चुनावी समीकरण, भितरघात का भी डर

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: उलझ गया महागठबंधन का बंधन, इस सीट पर दो-दो प्रत्याशी लड़ रहे चुनाव