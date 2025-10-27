NDA की सरकार बनी तो कौन होगा मुख्यमंत्री? कद्दावर नेता के बयान से सियासी अटकलें तेज

जागरण टीम, दरभंगा। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सांसद संजय कुमार झा (JDU Sanjay Kumar Jha) ने कहा है कि चुनाव के बाद अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ही होंगे। दरभंगा की सभी 10 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार ही जीतेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संजय झा ने आगे कहा कि चुनाव के बाद सूबे में जमकर कल कारखाना खुलेंगे। मखाना बोर्ड का गठन होने से किसानों को फायदा मिलेगा। वे रविवार को महिनाम व पोहद्दी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसके पूर्व जननायक कर्पूरी ठाकुर बाबा नागार्जुन स्टेडियम बेनीपुर में मीडिया के सवाल का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार का चहुंमुखी विकास हुआ है जिसे बिहार की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। बिहार के लोग लालू-राबड़ी के जंगल राज को आज भी भुला नहीं पाए हैं। लालू राबड़ी के राज में लोग शाम होते ही घर से निकलने से डरते थे और जो निकलते थे उनका लौटने की गारंटी नहीं होती थी, लेकिन नीतीश राज आम जनता का राज है।

उन्होंने कहा कि आज आर्थिक मदद से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। महिलाओं की आजीविका को मजबूत करने का काम किया गया है। पूरे बिहार में एनडीए की हवा चल रही है, जनता की यही पुकार फिर से चुनेंगे एनडीए सरकार।

युवाओं ने ठाना, हर हाल में वोट देने जाना दूसरी ओर, विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सरकार पूरी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चला रही है, ताकि लोग अधिक से अधिक मतदान करें। इसी के तहत दरभंगा के छोटी काजीपुरा के युवाओं ने भी रविवार को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया। इस दौरान महबूब फैजी उर्फ नदीम ने युवाओं को वोट का महत्व की जानकारी दी।