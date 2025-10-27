Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Politics: नीतीश ने चुनावी मैदान में उतारी 110 खिलाड़ियों की नई टीम, JDU ने जारी की लिस्ट

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:20 PM (IST)

    जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 110 लोगों की दूसरी अभियान समिति सूची जारी की है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के निर्देशानुसार, पार्टी पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। वहीं, बागी तेवर दिखाने वाले एक विधायक और दो पूर्व मंत्रियों समेत 16 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, क्योंकि वे एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतर रहे थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    नीतीश ने चुनावी मैदान में उतारी 110 खिलाड़ियों की नई टीम, JDU ने जारी की लिस्ट

    राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू ने रविवार को अपने अभियान समिति की दूसरी सूची जारी की। दूसरी सूची में 110 लोगों को अभियान समिति में शामिल किया गया है। इसके पूर्व पहली सूची 90 लोगों की थी।

    अभियान समिति की दूसरी सूची में मुख्य रूप से पार्टी के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को अभियान समिति में शामिल किया गया है। इनमें कई नाम ऐसे भी हैं जो 2020 का विधानसभा चुनाव पार्टी की टिकट पर लड़ रहे हैं।

    जदयू ने 16 नेताओं पर की कार्रवाई

    एक तरफ जदयू चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। दूसरी तरफ बागी नेताओं पर एक्शन भी देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में बगावत पर नकेल कसते हु नीतीश कुमार की जेडीयू ने एक मौजूदा विधायक और दो पूर्व मंत्रियों समेत 16 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। इनमें से अधिकांश नेता एनडीए के उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतरे हैं।

    निष्कासित किए गए नेताओं में भागलपुर जिले के गोपालपुर से मौजूदा विधायक नरेंद्र नीरज उर्फ गोपाल मंडल भी शामिल हैं। वे ज्यादातर गलत कारणों से खबरों में रहते हैं। मंडल ने हाल ही में पटना में सीएम आवास के सामने धरना दिया था जब उन्हें पता चला कि पार्टी उन्हें उम्मीदवारों की सूची से हटाने वाली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंडल के अलावा, पूर्व एमएलसी संजीव श्याम सिंह, जो गया जिले की गुरुआ विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, और पूर्व मंत्री हिमराज सिंह, जो कटिहार से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, के नाम भी शामिल हैं।

    पार्टी ने मुजफ्फरपुर के गायघाट से पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव, जो 2020 में दूसरे स्थान पर रहे थे, और उनके समर्थक प्रभात किरण को भी पार्टी से निकाल दिया है। दोनों ही जदयू का टिकट नए चेहरे कोमल सिंह को दिए जाने पर असंतोष जता रहे हैं, जिनके पिता पार्टी के एमएलसी हैं और मां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद हैं।

    इससे पहले, पार्टी ने पूर्व मंत्री शैलेश कुमार समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया था, जो मुंगेर के जमालपुर से 2020 में दूसरे स्थान पर रहे थे और जदयू के उम्मीदवार नचिकेता मंडल, जो पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल के बेटे हैं, के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।

    इसके अलावा, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह और सुदर्शन कुमार, तथा पूर्व विधान पार्षद संजय प्रसाद और रणविजय सिंह को भी जदयू से निष्कासित कर दिया गया है।

    (एजेंसी के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: पंडित जी ने मुंहबोली बेटी को दिला दिया था अपना टिकट, राजनीति में त्याग की अनूठी मिसाल

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: वोटिंग से ठीक पहले BJP का बड़ा एक्शन, पवन समेत 6 नेताओं को पार्टी से निकाला