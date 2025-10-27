Bihar Politics: नीतीश ने चुनावी मैदान में उतारी 110 खिलाड़ियों की नई टीम, JDU ने जारी की लिस्ट

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू ने रविवार को अपने अभियान समिति की दूसरी सूची जारी की। दूसरी सूची में 110 लोगों को अभियान समिति में शामिल किया गया है। इसके पूर्व पहली सूची 90 लोगों की थी।

(1/2) जद (यू) के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा के निर्देशानुसार,

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अभियान समिति के सदस्यों की नियुक्ति की गई है।.. pic.twitter.com/SelPTuZkRz — Janata Dal (United) (@Jduonline) October 26, 2025

अभियान समिति की दूसरी सूची में मुख्य रूप से पार्टी के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को अभियान समिति में शामिल किया गया है। इनमें कई नाम ऐसे भी हैं जो 2020 का विधानसभा चुनाव पार्टी की टिकट पर लड़ रहे हैं।

जदयू ने 16 नेताओं पर की कार्रवाई

एक तरफ जदयू चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। दूसरी तरफ बागी नेताओं पर एक्शन भी देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में बगावत पर नकेल कसते हु नीतीश कुमार की जेडीयू ने एक मौजूदा विधायक और दो पूर्व मंत्रियों समेत 16 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। इनमें से अधिकांश नेता एनडीए के उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतरे हैं।

निष्कासित किए गए नेताओं में भागलपुर जिले के गोपालपुर से मौजूदा विधायक नरेंद्र नीरज उर्फ गोपाल मंडल भी शामिल हैं। वे ज्यादातर गलत कारणों से खबरों में रहते हैं। मंडल ने हाल ही में पटना में सीएम आवास के सामने धरना दिया था जब उन्हें पता चला कि पार्टी उन्हें उम्मीदवारों की सूची से हटाने वाली है।