Congress Candidate 2025: कांग्रेस ने 23 सीटों पर बांटे सिंबल, पटना साहिब से शशांक शेखर होंगे उम्मीदवार

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:33 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस में असंतोष बढ़ रहा है। नामांकन से पहले उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई, पर कुछ को सिंबल दिए गए। महागठबंधन की बैठक में पटना की सीटों पर सहमति नहीं बनी। राजद ने वीआईपी सीट मुकेश सहनी को देने की बात कही है, पर अंतिम निर्णय बाकी है। कांग्रेस ने लगभग 23 उम्मीदवारों को सिंबल दिए हैं।

    राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे।

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Election 2025) के पहले कांग्रेस खेमे में असंतोष लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। दिल्ली में लगातार मंथन के बाद भी कांग्रेस ने नामांकन के महज 24 घंटे पहले तक अपने उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक नहीं किए।

    बुधवार की रात से लेकर गुरुवार को दिन भी कई उम्मीदवारों को गुपचुप तरीके से सिंबल जरूर बांटे गए। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार को भी दिन भर भावी उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी रहा।

    पार्टी के एक नेता ने बताया कि आज भी पार्टी की ओर से पिछले दरवाजे से कई उम्मीदवारों को सिंबल बांटे गए। इससे पहले बुधवार की देर रात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक में पटना शहर की चारों सीटों को लेकर सहमति नहीं बनी।

    जिसके बाद कांग्रेस ने गुपचुप तरीके से पटना साहिब शशांक शेखर और कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से इंद्रदीप चंद्रवंशी को उम्मीदवारी दे दी। हालांकि पार्टी इसे लेकर कुछ भी कहने से बच रही है। राजद ने वीआइपी सीट मुकेश सहनी को सौंपने की बात कही है। परंतु अंतिम निर्णय को लेकर संशय बरकरार है।

    इसके अलावा दीघा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस दुविधा में उलझी हुई है। यहां बता दें कि दीघा विधानसभा क्षेत्र से माले ने दिव्या गौतम को उम्मीदवारी दी है। जिन्होंने नामांकन भी कर लिया है। कांग्रेस यहां दोस्ताना संघर्ष की तैयारी में है। इन बिंदुओं पर कांग्रेस ने गुरुवार को न तो कोई बयान ही जारी किया और न ही किसी नेता की टिप्पणी ही सामने आई।

    यहां बता दें कि बिना सीटों की घोषणा किए ही महागठबंधन अपने अधिकांश उम्मीदवारों का सिंबल बांट रहा है। कांग्रेस ने भी अब तक करीब 23 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिए हैं। आज भी बक्सर से संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी को पार्टी ने सिंबल दे दिया, जबकि बगहा से जयेश सिंह को सिंबल दिया गया है।

