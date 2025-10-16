BJP Candidate List: भाजपा ने 80 विधायकों में से 19 के टिकट काटे, टॉप लीडरशिप के फैसले से हलचल तेज

रमण शुक्ला, पटना। बिहार के 45 वर्षों की राजनीति में एनडीए-जदयू के साथ 101-101 सीटों की साझेदारी कर पहली बार बराबरी में पहुंची भाजपा ने अबकी बार बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। इसके साथ ही पार्टी ने संगठनात्मक मंथन एवं जमीनी फीडबैक के आधार पर अपने 19 विधायकों के टिकट काट दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह निर्णय भाजपा के भीतर बदलाव एवं नए चेहरों को मौका देने के साथ भितरघातियों की रणनीति का संकेत माना जा रहा है। पार्टी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रदर्शन एवं जनस्वीकृति के आधार पर ही उम्मीदवार तय होंगे, चाहे वे कितने ही पुराने या प्रभावशाली नेता क्यों न हों।

भाजपा के जिन विधायकों के टिकट काटे गए हैं, उनमें कई ऐसे नाम भी सम्मिलित हैं जो लंबे समय से अपने क्षेत्र में सक्रिय थे, लेकिन जनता से उनका जुड़ाव कमजोर हो गया था। संगठन को मिली रिपोर्टों में इन सीटों पर एंटी-इनकंबेंसी का असर दिख रहा था। ऐसे में भाजपा ने चुनाव से पहले ही जोखिम उठाने के बजाय नए चेहरे उतारने का फैसला किया। पार्टी का मानना है कि युवा एवं सक्रिय उम्मीदवार जनता के बीच नया विश्वास जगा सकते हैं।

भाजपा नेतृत्व का यह कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह की उस नीति से मेल खाता है, जिसमें “जीतने वाला उम्मीदवार ही टिकट पाएगा” का फार्मूला लागू किया गया है। पार्टी ने इसके जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर

कई दौर की बैठकें कर सभी सीटों पर समीक्षा की थी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने सर्वे रिपोर्ट एवं जिला कोर ग्रुप की राय को प्रमुखता दी। यह बदलाव सिर्फ टिकट वितरण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भाजपा प्रदेश संगठन में भी कुछ चेहरों को आगे लाने की तैयारी में है। युवा कार्यकर्ताओं, महिला नेताओं एवं पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों को इस बार प्राथमिकता दी है। इससे भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि वह सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन एवं जनआधार बढ़ाने के लिए भी गंभीर है।

वहीं, जिन विधायकों के टिकट काटे गए हैं, उनमें से कुछ ने नाराजगी भी जाहिर की है। कुछ नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने या अन्य दलों से संपर्क साधने की चर्चा में हैं। संभावना है कि पहले चरण का नामांकन समाप्त होते ही भाजपा अनुशासनहीनता को लेकर कार्रवाई शुरू करेगी। पार्टी ने संगठन को एकजुट रखने एवं बगावत को रोकने के लिए प्रदेश कोर कमेटी एवं जिलाध्यक्षों को सक्रिय कर दिया है।

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि कदम जोखिम भरा जरूर है, पर लंबे समय में लाभदायक साबित हो सकता है। नए चेहरों से जनता को उत्साह मिलेगा एवं विरोधी दलों की रणनीति भी कमजोर पड़ेगी। खासकर तब, जब जदयू एवं राजद दोनों अपने पुराने चेहरों पर भरोसा जता रहे हैं, भाजपा का यह “परिवर्तन कार्ड” चुनावी माहौल में नई चर्चा छेड़ सकता है।