    BJP Candidate List: भाजपा ने 80 विधायकों में से 19 के टिकट काटे, टॉप लीडरशिप के फैसले से हलचल तेज

    By Raman Shukla Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 08:38 PM (IST)

    बिहार भाजपा ने बड़ा संदेश देते हुए 19 विधायकों के टिकट काटे। पार्टी ने संगठन और जमीनी फीडबैक के आधार पर यह निर्णय लिया। इसका उद्देश्य नए चेहरों को मौका देना और भितरघातियों को रोकना है। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार का चयन प्रदर्शन और जनस्वीकृति पर आधारित होगा। पार्टी का यह कदम सामाजिक संतुलन और जनआधार बढ़ाने की दिशा में है।

    रमण शुक्ला, पटना। बिहार के 45 वर्षों की राजनीति में एनडीए-जदयू के साथ 101-101 सीटों की साझेदारी कर पहली बार बराबरी में पहुंची भाजपा ने अबकी बार बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। इसके साथ ही पार्टी ने संगठनात्मक मंथन एवं जमीनी फीडबैक के आधार पर अपने 19 विधायकों के टिकट काट दिए हैं।

    यह निर्णय भाजपा के भीतर बदलाव एवं नए चेहरों को मौका देने के साथ भितरघातियों की रणनीति का संकेत माना जा रहा है। पार्टी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रदर्शन एवं जनस्वीकृति के आधार पर ही उम्मीदवार तय होंगे, चाहे वे कितने ही पुराने या प्रभावशाली नेता क्यों न हों।

    भाजपा के जिन विधायकों के टिकट काटे गए हैं, उनमें कई ऐसे नाम भी सम्मिलित हैं जो लंबे समय से अपने क्षेत्र में सक्रिय थे, लेकिन जनता से उनका जुड़ाव कमजोर हो गया था। संगठन को मिली रिपोर्टों में इन सीटों पर एंटी-इनकंबेंसी का असर दिख रहा था। ऐसे में भाजपा ने चुनाव से पहले ही जोखिम उठाने के बजाय नए चेहरे उतारने का फैसला किया। पार्टी का मानना है कि युवा एवं सक्रिय उम्मीदवार जनता के बीच नया विश्वास जगा सकते हैं।

    भाजपा नेतृत्व का यह कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह की उस नीति से मेल खाता है, जिसमें “जीतने वाला उम्मीदवार ही टिकट पाएगा” का फार्मूला लागू किया गया है। पार्टी ने इसके जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर

    कई दौर की बैठकें कर सभी सीटों पर समीक्षा की थी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने सर्वे रिपोर्ट एवं जिला कोर ग्रुप की राय को प्रमुखता दी।

    यह बदलाव सिर्फ टिकट वितरण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भाजपा प्रदेश संगठन में भी कुछ चेहरों को आगे लाने की तैयारी में है। युवा कार्यकर्ताओं, महिला नेताओं एवं पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों को इस बार प्राथमिकता दी है। इससे भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि वह सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन एवं जनआधार बढ़ाने के लिए भी गंभीर है।

    वहीं, जिन विधायकों के टिकट काटे गए हैं, उनमें से कुछ ने नाराजगी भी जाहिर की है। कुछ नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने या अन्य दलों से संपर्क साधने की चर्चा में हैं। संभावना है कि पहले चरण का नामांकन समाप्त होते ही भाजपा अनुशासनहीनता को लेकर कार्रवाई शुरू करेगी। पार्टी ने संगठन को एकजुट रखने एवं बगावत को रोकने के लिए प्रदेश कोर कमेटी एवं जिलाध्यक्षों को सक्रिय कर दिया है।

    भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि कदम जोखिम भरा जरूर है, पर लंबे समय में लाभदायक साबित हो सकता है। नए चेहरों से जनता को उत्साह मिलेगा एवं विरोधी दलों की रणनीति भी कमजोर पड़ेगी। खासकर तब, जब जदयू एवं राजद दोनों अपने पुराने चेहरों पर भरोसा जता रहे हैं, भाजपा का यह “परिवर्तन कार्ड” चुनावी माहौल में नई चर्चा छेड़ सकता है।

    कुल मिलाकर, 17 विधायकों के टिकट काटने के फैसले से भाजपा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में अब पारंपरिक राजनीति नहीं चलेगी। पार्टी ने यह संदेश दिया है कि पद, पहचान या पुराना जनाधार अब टिकाऊ नहीं, बल्कि जनता का विश्वास ही सबसे बड़ा आधार होगा। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा की यह “नई राजनीतिक बुनियाद” चुनावी जमीन पर कितना मजबूत असर छोड़ती है।

    किस समाज को कितने टिकट?

    राजपूत-21, भूमिहार-16, अनुसूचित जाति/जनजाति-12, ब्राह्मण-11, वैश्य-13, अति पिछड़ा-12, कुशवाहा-7, यादव 6, कुर्मी-2 एवं कायस्थ-1 हैं।

    टिकट से वंचित हुए विधायक

    1. मोतीलाल प्रसाद- रीगा

    2. रामसूरत राय-औराई

    3. रामप्रीत पासवान-राजनगर

    4. स्वर्णा सिंह-गौड़ाबौराम

    5. अरुण कुमार सिन्हा-कुम्हार

    6. अमरेंद्र प्रताप सिंह-आरा

    7. नंद किशोर यादव-पटना साहिब

    8. निक्की हेम्ब्रम- कटोरिया

    9. मिथिलेश कुमार-सीतामढ़ी

    10.जयप्रकाश यादव-नरपतगंज

    11. प्रणव कुमार यादव-मुंगेर

    12. डॉ. सीएन गुप्ता-छपरा

    13. कुसुम देवी-गोपालगंज

    14. ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू- बाढ़

    15. सुनील मणि तिवारी- गोविंदगंज

    16. भागीरथी देवी- रामनगर

    17. रश्मि वर्मा-नरकटियागंज

    18. ललन पासवान-पीरपैंती

    19. अशोक सिंह- पारू

