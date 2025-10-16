LJPR Candidates List 2025: लोजपा (रा) के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, भाजपा के कई नेताओं के नाम

राज्य ब्यूरो, पटना। लोजपा (रामविलास) के 29 उम्मीदवारों की सूची गुरुवार को जारी हो गई। इनमें आधे दर्जन से अधिक उम्मीदवार भाजपा पृष्ठभूमि के हैं। अधिक संख्या उन उम्मीदवारों की है, जो टिकट की गारंटी के बाद लोजपा (रा) में शामिल हुए हैं और सफल कारोबारी के रूप में उनकी पहचान है।

