Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: नीतीश कुमार के फेमस विधायक का कटा टिकट, JDU ने बुलो मंडल पर जताया भरोसा

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:23 PM (IST)

    बिहार की चर्चित गोपालपुर सीट एनडीए में जदयू के खाते में गई है। नीतीश कुमार ने शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल पर भरोसा जताया है, जो 17 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। इस सीट से विधायक गोपाल मंडल का टिकट कट गया है। वहीं, सुल्तानगंज सीट से प्रो. ललित मंडल को टिकट मिला है। उन्होंने कहा कि अब जनता ही तय करेगी कि नामांकन कब कराना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार सीएम नीतीश कुमार।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। सियासी रूप से बिहार की चर्चित गोपालपुर सीट एनडीए में जदयू के खाते में गई है। गोपालपुर से नीतीस कुमार ने शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल पर भरोसा जताया है। वह 17 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। इस सीट से चर्चित विधायक गोपाल मंडल का टिकट कट गया है। उनकी जगह पार्टी ने बुलो मंडल पर भरोसा किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दूसरी ओर, भागलपुर की सुल्तानगंज सीट भी जदयू के खाते में गई है। यहां से प्रो. ललित मंडल को टिकट मिला है। हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। प्रो. ललित मंडल ने कहा है कि गरीब की सुन ली गई। अब जनता ही तय करेगी कब नामांकन कराना है।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।