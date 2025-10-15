Bihar Politics: नीतीश कुमार के फेमस विधायक का कटा टिकट, JDU ने बुलो मंडल पर जताया भरोसा

जागरण संवाददाता, भागलपुर। सियासी रूप से बिहार की चर्चित गोपालपुर सीट एनडीए में जदयू के खाते में गई है। गोपालपुर से नीतीस कुमार ने शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल पर भरोसा जताया है। वह 17 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। इस सीट से चर्चित विधायक गोपाल मंडल का टिकट कट गया है। उनकी जगह पार्टी ने बुलो मंडल पर भरोसा किया है।

दूसरी ओर, भागलपुर की सुल्तानगंज सीट भी जदयू के खाते में गई है। यहां से प्रो. ललित मंडल को टिकट मिला है। हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। प्रो. ललित मंडल ने कहा है कि गरीब की सुन ली गई। अब जनता ही तय करेगी कब नामांकन कराना है।