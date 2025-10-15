Bihar Politics: नीतीश कुमार के फेमस विधायक का कटा टिकट, JDU ने बुलो मंडल पर जताया भरोसा
बिहार की चर्चित गोपालपुर सीट एनडीए में जदयू के खाते में गई है। नीतीश कुमार ने शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल पर भरोसा जताया है, जो 17 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। इस सीट से विधायक गोपाल मंडल का टिकट कट गया है। वहीं, सुल्तानगंज सीट से प्रो. ललित मंडल को टिकट मिला है। उन्होंने कहा कि अब जनता ही तय करेगी कि नामांकन कब कराना है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। सियासी रूप से बिहार की चर्चित गोपालपुर सीट एनडीए में जदयू के खाते में गई है। गोपालपुर से नीतीस कुमार ने शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल पर भरोसा जताया है। वह 17 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। इस सीट से चर्चित विधायक गोपाल मंडल का टिकट कट गया है। उनकी जगह पार्टी ने बुलो मंडल पर भरोसा किया है।
दूसरी ओर, भागलपुर की सुल्तानगंज सीट भी जदयू के खाते में गई है। यहां से प्रो. ललित मंडल को टिकट मिला है। हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। प्रो. ललित मंडल ने कहा है कि गरीब की सुन ली गई। अब जनता ही तय करेगी कब नामांकन कराना है।
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।