पटना में 2 नवंबर को PM मोदी का रोड शो: PMCH-IGIMS-AIIMS हाई अलर्ट पर, 24x7 इमरजेंसी तैयार
पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 नवंबर को होने वाले रोड शो के लिए PMCH, IGIMS और AIIMS जैसे प्रमुख अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा के लिए विशेष टीमें तैनात की हैं। दिल्ली से आई विशेषज्ञ टीम ने अस्पतालों का निरीक्षण कर आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दौरे के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी।
जागरण संवाददाता, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 नवंबर को राजधानी में प्रस्तावित रोड शो के मद्देनजर शहर के प्रमुख अस्पतालों पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच), आइजीआइएमएस और एम्स पटना को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
इसके साथ ही दो निजी अस्पतालों को भी प्रतीक्षा में रहने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा व स्वास्थ्य आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए अलग से एक विशेष मेडिकल टीम की तैनाती का आदेश जारी किया है।
दिल्ली से आई विशेषज्ञ टीम ने लिया अस्पतालों का जायजा
बताया जाता है कि दिल्ली से आई एक विशेष मेडिकल टीम ने शुक्रवार को पटना पहुंचकर कार्यक्रम स्थल और तीनों सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया। टीम ने अस्पताल प्रशासन को सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान आपातकालीन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अस्पतालों में एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस, सभी ब्लड ग्रुप्स की उपलब्धता, ट्रामा केयर सेंटर, आपरेशन थिएटर, बायोकेमिकल लैब, कार्डियक कैथ लैब, एमआरआइ, डायलिसिस, पोर्टेबल वेंटीलेटर, नेबुलाइजर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता की पुष्टि की गई।
प्रतीक्षा में रहेंगे विशेषज्ञ डॉक्टर
अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि सभी संबंधित विशेषज्ञ कार्डियोलाजिस्ट, न्यूरोसर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, मेडिसिन विशेषज्ञ और जनरल सर्जन अपने-अपने दल के साथ प्रतीक्षा में रहेंगे।
इसके अलावा, प्रत्येक अस्पताल में ईसीजी मानीटर, कार्डियो-पल्मोनरी बाईपास सिस्टम और एंजियोप्लास्टी उपकरणों को क्रियाशील स्थिति में रखने के निर्देश दिए गए हैं।
सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर रहेगा फोकस
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा और चिकित्सा व्यवस्था दोनों स्तरों पर 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। तीनों अस्पतालों में कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा और मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में स्पेशल रेस्पांस टीम तत्काल कार्रवाई करेगी।
