पटना में 2 नवंबर को PM मोदी का रोड शो: PMCH-IGIMS-AIIMS हाई अलर्ट पर, 24x7 इमरजेंसी तैयार

जागरण संवाददाता, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 नवंबर को राजधानी में प्रस्तावित रोड शो के मद्देनजर शहर के प्रमुख अस्पतालों पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच), आइजीआइएमएस और एम्स पटना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही दो निजी अस्पतालों को भी प्रतीक्षा में रहने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा व स्वास्थ्य आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए अलग से एक विशेष मेडिकल टीम की तैनाती का आदेश जारी किया है।

दिल्ली से आई विशेषज्ञ टीम ने लिया अस्पतालों का जायजा बताया जाता है कि दिल्ली से आई एक विशेष मेडिकल टीम ने शुक्रवार को पटना पहुंचकर कार्यक्रम स्थल और तीनों सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया। टीम ने अस्पताल प्रशासन को सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान आपातकालीन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अस्पतालों में एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस, सभी ब्लड ग्रुप्स की उपलब्धता, ट्रामा केयर सेंटर, आपरेशन थिएटर, बायोकेमिकल लैब, कार्डियक कैथ लैब, एमआरआइ, डायलिसिस, पोर्टेबल वेंटीलेटर, नेबुलाइजर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता की पुष्टि की गई।