बिहार बोर्ड ने 10वीं-12वीं की सेंटअप परीक्षा का एलान, 75% हाजिरी वाले स्टूडेंट दे सकेंगे एग्जाम, नोट करें तारीख

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शुक्रवार को इंटरमीडिएट और मैट्रिक 2026 की वार्षिक परीक्षा में शामिल के लिए सेंटअप परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी। इंटर की सैद्धांतिक विषयों की सेंटअप यानी जांच परीक्षा 19 नवंबर से शुरू होगी, जो 26 नवंबर तक चलेगी। प्रायोगिक परीक्षाएं 27 से 29 नवंबर तक आयोजित होगी। वहीं मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा 19 नवंबर से शुरू होकर 22 नवंबर तक चलेगी। मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 24 नवंबर को आयोजित होगी।

75 प्रतिशत उपस्थिति वाले ही दे सकेंगे सेंटअप परीक्षा संस्थान में जिन विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति होगी, वही इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बोर्ड ने कहा है कि 2026 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सूचीकृत नियमित, स्वतंत्र एवं क्वालिफाइंग कोटि के विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा संस्थान स्तर पर आयोजित होगी। पूर्ववर्ती, कंपार्टमेंटल या सुधार कोटि के विद्यार्थियों को सेंटअप परीक्षा में नहीं शामिल होना है।

अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण हुए तो वार्षिक परीक्षा में नहीं हो सकेंगे शामिल बोर्ड ने कहा कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। जांच परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी 2026 की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा।

परीक्षा दो पाली में आयोजित होगी पहली पाली की परीक्षा 9:30 से 12:45 और दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से 5:15 बजे तक चलेगी। शुरुआत के 15 मिनट कूल ऑफ टाइम के तौर पर प्रश्न पत्र को पढ़ने और समझने के लिए दिए जाएंगे। बोर्ड ने कहा है कि मैट्रिक और इंटर दोनों ही कक्षाओं की सेंटअप परीक्षा के लिए दृष्टिबाधित- दिव्यांग परीक्षार्थियों को लेखक रखने की अनुमति दी जाएगी।