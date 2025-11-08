Bihar Election 2025: वोट करते वक्त खींची EVM की फोटो, सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद FIR दर्ज

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhan sabha Chunav 2025) के पहले चरण की वोटिंग के दौरान ईवीएम की तस्वीरें लेने और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि ये मामले आरा, गोपालगंज और सारण में दर्ज किए गए, जहां गुरुवार को विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान हुआ था। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि गोपालगंज में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि आरा और सारण में एक-एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।