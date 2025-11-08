Bihar Election 2025: वोट करते वक्त खींची EVM की फोटो, सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद FIR दर्ज
बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) के पहले चरण में, ईवीएम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामले आरा, गोपालगंज और सारण में दर्ज हुए। पुलिस आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और बूथ के अंदर मोबाइल ले जाने की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhan sabha Chunav 2025) के पहले चरण की वोटिंग के दौरान ईवीएम की तस्वीरें लेने और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि ये मामले आरा, गोपालगंज और सारण में दर्ज किए गए, जहां गुरुवार को विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान हुआ था। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि गोपालगंज में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि आरा और सारण में एक-एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
अलग-अलग बयानों में, संबंधित जिलों के पुलिस विभागों ने कहा कि मतदान के दौरान ईवीएम की तस्वीरें क्लिक करना और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करना आदर्श आचार संहिता और कानून के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन है। पुलिस ने कहा कि ये लोग अपने मोबाइल फोन को बूथों के अंदर कैसे ले जाने में कामयाब रहे, इसकी भी जांच की जा रही है।
अधिकारियों ने आम मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन का प्रयोग न करें और मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखें।
एसपी ने चेतावनी दी कि ऐसे कृत्य चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, इसलिए भविष्य में इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025: NDA सांसद शांभवी चौधरी ने दो बार डाला वोट? कांग्रेस के आरोप का पटना DM ने दिया जवाब
यह भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025: जनता के वोटों की सुरक्षा में जुटा चुनाव आयोग, 195 कैमरों से हो रही EVM-VVPAT की निगरानी
यह भी पढ़ें- 'लालू ने पहले चारा खाया, अलकतरा पिया, अब बेटा कह रहा पहाड़ खड़ा कर देंगे', सम्राट चौधरी ने RJD पर कसा तंज
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।