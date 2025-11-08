Language
    Bihar Chunav 2025: जनता के वोटों की सुरक्षा में जुटा चुनाव आयोग, 195 कैमरों से हो रही EVM-VVPAT की निगरानी

    By Pawan Mishra Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 08:27 AM (IST)

    पटना में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Vidhansabha Cunav 2025) के बीच, चुनाव आयोग ने ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा के लिए हाई-टेक निगरानी प्रणाली स्थापित की है। एएन कॉलेज में बने वज्रगृह में 185 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि भी स्ट्रांग रूम के बाहर की गतिविधियों को लाइव देख सकते हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

    जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Assembly Election 2025: जिले की 14 विधानसभा सीटों की पोल्ड ईवीएम व वीवीपैट को किसी तरह की छेड़छाड़ से बचाने के लिए उन्हें सिर्फ कड़ी सुरक्षा में ही नहीं रखा गया है, बल्कि हाईटेक निगरानी की भी व्यवस्था की गई है।

    एएन कालेज के वज्रगृह में ईवीएम व वीवीपैट की निगरानी के लिए 185 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 24 घंटे इसकी निगरानी के लिए बने नियंत्रण कक्ष में 15 दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

    साथ ही परिसर के अंदर एक चिह्नित स्थल पर प्रत्याशी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि बैठकर अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के स्ट्रांग रूम के बाहर की गतिविधियों को लाइव सीसीटीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं।

    बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम जहां रखी हैं, वहां सबसे अधिक 22 कैमरे तो, सबसे कम आठ कैमरों से दीघा विधानसभा सीटों की ईवीएम-वीवीपैट की निगरानी हो रही है।

    कैमरे खराब होने पर तुरंत बदले जाएंगेहर विधानसभा सीट के स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी कैमरों की संख्या उस क्षेत्र के बूथों व जाजिस्टिक आवश्यकताओं के अनुसार तय की गई है। कैमरे स्ट्रांग रूम के दरवाजे, गैलरी, प्रवेश मार्ग व आसपास के क्षेत्र की स्पष्ट सजीव हरकतें दिखा रहे हैं। 

    ये कैमरे मुख्य सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष से जुड़े हैं। यहां मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी के साथ तकनीकी कर्मी लगातार निगरानी में तैनात हैं। सभी कैमरे हाई-रिजोल्यूशन नाइट विजन कैमरे हैं। नियंत्रण कक्ष में लगातार मानिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत संज्ञान लिया जा सके।

    डीएम ने बताया कि सीसीटीवी सिस्टम पूरी तरह क्रियाशील है और किसी भी कैमरे के निष्क्रिय होने पर तकनीकी दल तत्काल सुधार करता है। प्रत्याशी के प्रतिनिधि सीसीटीवी से अपने क्षेत्र की मशीनों की निगरानी कर सकते हैं।

    जीत के दावे के साथ प्रत्याशी के प्रतिनिधि चौकसी में मुस्तैद

    शुक्रवार सुबह महागठबंधन के बख्तियारपुर विधानसभा प्रत्याशी अनिरुद्ध सिंह के प्रतिनिधि धीरज कुमार व बाढ़ सीट के प्रत्याशी कर्णवीर सिंह यादव के प्रतिनिधि लालू कुमार निगरानी स्थल पर मौजूद थे। दोनों प्रतिनिधियों ने कहा कि हम अपने प्रत्याशियों की जीत को लेकर आश्वस्त हैं इसलिए सुरक्षा व्यवस्था और ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं।

    जिला प्रशासन ने हर प्रत्याशी को यह सुविधा दी है कि वे अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को वज्रगृह की निगरानी के लिए नियुक्त कर सकते हैं। परिसर के अंदर चिह्नित स्थल पर बैठकर प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि सीसीटीवी के माध्यम से जिन सीलबंद कक्षों में पोल्ड ईवीएम वीवीपैट बंद है उसके आसपास की सभी गतिविधियों को देख सकेंगे।

    विधानसभावार कैमरे 

    विधानसभा कैमरे 
    मनेर 13
    पालीगंज 9
    बिक्रम 16
    बाढ़ 22
    कुम्हरार 15
    फुलवारी 14
    बांकीपुर 12
    पटना साहिब 18
    बख्तियारपुर 11
    मोकामा 13
    मसौढ़ी 16
    दीघा 8
    दानापुर 13
    फतुहा 13