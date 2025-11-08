Language
    Bihar Chunav 2025: NDA सांसद शांभवी चौधरी ने दो बार डाला वोट? कांग्रेस के आरोप का पटना DM ने दिया जवाब

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 08:51 AM (IST)

    बिहार चुनाव 2025 के मद्देनज़र, कांग्रेस ने NDA सांसद शांभवी चौधरी (Shambhavi Choudhary) पर दो बार वोट डालने का आरोप लगाया है। पटना के जिलाधिकारी ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि उन्हें शिकायत मिली है और मामले की जांच जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि शांभवी चौधरी ने दो बार वोट डाला है।

    शांभवी चौधरी के दो बार वोट पर DM का जवाब

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान NDA की सांसद शांभवी चौधरी पर दो बार वोट डालने का आरोप लगा है। कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि लोजपा की समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी ने दो बार वोट किया है। पटना DM ने इस पर सफाई दी है। 

    कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में सांभवी की दो उंगली पर स्याही लगी हुई है, जबकि पोलिंग बूथ पर एक ही उंगली में स्याही लगाई जाती है। वीडियो में वह अपने पिता अशोक चौधरी के साथ दिखाई दे रही हैं। सांभवी पहले अपने दायें हाथ की उंगली कैमरे के सामने दिखाती हैं, फिर अचानक दायां हाथ नीचे रखकर बाएं हाथ की उंगली दिखाती हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने लिखा, "RSS कोटा वालों को चुनाव आयोग दोनों हाथों में स्याही लगाता है क्या?"

    पटना DM ने दी सफाई 

    इस वीडियो पर पटना DM ने सफाई देते हुए कहा कि गलती से उनके दोनों अंगुली पर स्याही लग गई थी। पटना प्रशासन ने ट्वीट कर बताया कि सोशल मीडिया पर माननीय सांसद श्रीमती शाम्भवी के मतदान के पश्चात दोनों अंगुली पर स्याही के निशान लगे होने के संबंध में वीडियो प्रसारित हो रहा है।

    इस संबंध में 182-बांकीपुर विधान सभा के मतदान केन्द्र सं.-61 संत पॉल्स प्राईमरी स्कूल, बुद्धा कॉलोनी (मुख्य भाग का उत्तरी कमरा) के पीठासीन पदाधिकारी से पूछताछ की गयी।

    पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि स्याही लगाने वाले मतदान कर्मी के द्वारा भूलवश दाहिने हाथ के अंगुली पर स्याही लगा दिया गया था। पीठासीन पदाधिकारी के हस्तक्षेप के पश्चात बांये हाथ के अंगुली पर भी स्याही लगायी गयी।

    यह स्पष्ट किया जा रहा है कि माननीय सांसद श्रीमती शाम्भवी ने 182-बांकीपुर विधान सभा के मतदान केन्द्र सं0-61 संत पॉल्स प्राईमरी स्कूल, बुद्धा कॉलोनी (मुख्य भाग का उत्तरी कमरा) के मतदाता सूची क्रमांक 275 पर ही मतदान किया है।