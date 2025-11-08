Bihar Chunav 2025: NDA सांसद शांभवी चौधरी ने दो बार डाला वोट? कांग्रेस के आरोप का पटना DM ने दिया जवाब

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान NDA की सांसद शांभवी चौधरी पर दो बार वोट डालने का आरोप लगा है। कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि लोजपा की समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी ने दो बार वोट किया है। पटना DM ने इस पर सफाई दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में सांभवी की दो उंगली पर स्याही लगी हुई है, जबकि पोलिंग बूथ पर एक ही उंगली में स्याही लगाई जाती है। वीडियो में वह अपने पिता अशोक चौधरी के साथ दिखाई दे रही हैं। सांभवी पहले अपने दायें हाथ की उंगली कैमरे के सामने दिखाती हैं, फिर अचानक दायां हाथ नीचे रखकर बाएं हाथ की उंगली दिखाती हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने लिखा, "RSS कोटा वालों को चुनाव आयोग दोनों हाथों में स्याही लगाता है क्या?"

पटना DM ने दी सफाई इस वीडियो पर पटना DM ने सफाई देते हुए कहा कि गलती से उनके दोनों अंगुली पर स्याही लग गई थी। पटना प्रशासन ने ट्वीट कर बताया कि सोशल मीडिया पर माननीय सांसद श्रीमती शाम्भवी के मतदान के पश्चात दोनों अंगुली पर स्याही के निशान लगे होने के संबंध में वीडियो प्रसारित हो रहा है।