ऑफिस में जींस, टी-शर्ट पहनकर आना बैन, बिहार के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए नया 'फरमान' जारी

Jeans ban in Bihar: बिहार के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के जींस-टीशर्ट पहनने पर बैन

न्यूज एजेंसी, पीटीआई। बिहार के शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, अब शिक्षा विभाग के अधिकारी या कर्मचारियों के जींस और टी शर्ट पहनकर ऑफिस आने पर बैन लगा दिया गया है। अब सभी कर्मचारियों को फॉर्मल ड्रेस में ऑफिस आना होगा। आदेश में कर्मचारियों से कहा गया कि वे ऑफिस में जींस और टी-शर्ट जैसे कैजुअल कपड़े न पहनें क्योंकि ये ऑफिस कल्चर के खिलाफ है। शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) ने बुधवार को जारी एक आदेश में कर्मचारियों को टी-शर्ट और जींस पहनकर कार्यालयों में आने पर आपत्ति जताई है। शिक्षा विभाग के निदेशक ने आदेश में लिखा 'यह देखा गया है कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ऐसी कपड़े पहनकर ऑफिस आ रहे हैं, जो ऑफिस कल्चर के विपरीत हैं। शिक्षा विभाग के निदेशक ने कहा कि अब सभी अधिकारी और कर्मचारी शिक्षा विभाग के कार्यालयों में फॉर्मल कपड़ों में ही आएं। शिक्षा विभाग के कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से किसी भी कैजुअल कपड़े, विशेष रूप से जींस और टी-शर्ट की अनुमति नहीं है। सारण जिला मजिस्ट्रेट ने भी लगाई थी रोक बता दें कि अप्रैल में सारण जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने अप्रैल में सभी सरकारी कर्मचारियों को सरकारी कार्यालयों में जींस और टी-शर्ट पहनने पर रोक लगा दी थी। मजिस्ट्रेट ने कर्मचारियों को फॉर्मल कपड़े पहनकर और आइडी कार्ड लेकर आने का आदेश जारी किया था। इसके अलावा, 2019 में बिहार सरकार ने राज्य सचिवालय में सभी कर्मचारियों के जींस और टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगाया था। इस आदेश को लेकर कहा गया था कि इसका उद्देश्य ऑफिस की मर्यादा बरकरार रखना था। सरकार ने कर्मचारियों से सिंपल, हल्के और आरामदायक कपड़े पहनकर ऑफिस आने को कहा था।

