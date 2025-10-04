'कल कोई कहे कि ट्रंप के साथ इनकी पार्टनरशिप', अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर जमकर साधा निशाना

ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि उन्हें बदनाम करने की साज़िश नाकाम होगी। चुनाव करीब हैं जनता सब समझती है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना को महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को प्रदेश की जनता का अटूट समर्थन प्राप्त है और कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता।

राज्य ब्यूरो, पटना। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि अनर्गल आरोपों के सहारे मेरी राजनीति को खत्म करने की साजिश सफल नहीं होने वाली। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने यह बात कही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है, इसलिए जनता की अदालत में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा जीवन खुली किताब की तरह है और मेरी संपत्ति का प्रत्येक विवरण सार्वजनिक रूप से घोषित है, ऐसे में जनता किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है।

अशोक चौधरी ने कहा कि कल को कोई आकर कहे कि ट्रंप के साथ इनकी पार्टनरशिप है, इसका क्या मतलब है। राजनीतिक जीवन आरोप किसी पर भी लगाया जा सकता है। मैंने जो संपत्ति घोषित की है, उसकी एक धुरी जमीन भी मेरे परिवार के नाम है, तो उसका कागज लाकर दिखाइए।

उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर, जो बात बोल रहे हैं, वो मेरे घोषित संपत्ति में है। चौधरी ने कहा कि आरोप लगाने से न किसी कि राजनीति हत्या हुई है और न ही मेरे जेसे अशोक चौधरी की होगी। उन्होंने कहा कि हम पोस्टर पम्पलेट और झंडा बांधकर यहां पहुंचे। मैं बिहार में जो राजनीतिक विरोधी हैं, उनकी छाती पर राजनीति करूंगा।