'कल कोई कहे कि ट्रंप के साथ इनकी पार्टनरशिप', अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर जमकर साधा निशाना
ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि उन्हें बदनाम करने की साज़िश नाकाम होगी। चुनाव करीब हैं जनता सब समझती है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना को महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को प्रदेश की जनता का अटूट समर्थन प्राप्त है और कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता।
राज्य ब्यूरो, पटना।
अशोक चौधरी ने कहा कि कल को कोई आकर कहे कि ट्रंप के साथ इनकी पार्टनरशिप है, इसका क्या मतलब है। राजनीतिक जीवन आरोप किसी पर भी लगाया जा सकता है। मैंने जो संपत्ति घोषित की है, उसकी एक धुरी जमीन भी मेरे परिवार के नाम है, तो उसका कागज लाकर दिखाइए।
उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर, जो बात बोल रहे हैं, वो मेरे घोषित संपत्ति में है। चौधरी ने कहा कि आरोप लगाने से न किसी कि राजनीति हत्या हुई है और न ही मेरे जेसे अशोक चौधरी की होगी। उन्होंने कहा कि हम पोस्टर पम्पलेट और झंडा बांधकर यहां पहुंचे। मैं बिहार में जो राजनीतिक विरोधी हैं, उनकी छाती पर राजनीति करूंगा।
यह भी पढ़ें- बिहार के युवाओं को पीएम मोदी की सौगात, आज विश्वविद्यालयों समेत कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन
यह भी पढ़ें- Bihar Bhumi: बिहार में जमीन की रजिस्ट्री के नियम हुए सख्त! रजिस्ट्रार की जांच के बाद होगा ये काम
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।