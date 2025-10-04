बिहार में NIT बिहटा का नया कैंपस पूरी तरह तैयार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे उद्घाटन

बिहटा के सिकंदरपुर में एनआईटी पटना के पहले चरण का निर्माण पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कांफ्रेंसिंग से इसका उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार ने 125 एकड़ भूमि प्रदान की थी जिसमें से 60 एकड़ पर 2500 छात्रों के लिए व्यवस्था की गई है। कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र नए परिसर में स्थानांतरित होंगे।

संवाद सूत्र जागरण बिहटा। बिहटा के सिकंदरपुर स्थित नवनिर्मित एनआईटी पटना का प्रथम फेज का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। आज शनिवार को सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कैंपस का विधिवत उद्घाटन करेंगे। उक्त जानकारी शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एनआईटी के निदेशक डॉ. प्रमोद कुमार जैन ने दिया।

उन्होंने बतलाया कि नये कैंपस के लिए राज्य सरकार के द्धारा 125 एकड़ भूमि प्रदान की थी।अगस्त 2022 में एनबीसीसी के द्धारा करीब 500 करोड़ की लागत से प्रथम फेज का निर्माण शुरू किया गया था। कुल 6500 स्टूडेंट्स के लिए कैंपस निर्माण करना है। पहले चरण में 60 एकड़ भूमि पर निर्माण कार्य किया गया है, जिसमें 2500 स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने व रहने की व्यवस्था विकसित की गई है, जिसका 95 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

कंप्यूटर साइंस एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के दोनों डिपार्टमेंट के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्र को ही शिफ्ट किया जा रहा है। फर्स्ट ईयर के छात्र पुराने पटना कैंपस में पढ़ाई करेंगे। पटना का वर्तमान कैंपस भी एनआईटी के पास ही रहेगा, वहां सिविल व आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट संचालित होता रहेगा।कैंपस पूरी तरह से इकोफ्रेंडली मॉडल में तैयार किया है। नवीकरणीय ऊर्जा श्रोतों को बढ़ावा देने के लिए सभी बिल्डिंग पर सोलर पैनल लगा है। पूरे परिसर को शैक्षणिक,आवासीय और पाठ्येतर गतिविधियो के लिये आधुनिक सुविधा से लैस किया गया है। सर्वसुविधायुक्त है विश्वविद्यालय परिसर परिसर में शैक्षणिक विभाग, प्रशासनिक ब्लॉक, डेटा सेंटर, पुस्तकालय, नवाचार और इन्क्यूबेशन सेंटर, छात्र और छात्राओं के अलग-अलग छात्रावास, कैंटीन और मेस , अध्यापक और कर्मचारी क्वार्टर, छात्र गतिविधि केंद्र, खेल का मैदान और अन्य सुविधाएं शामिल हैं, जो एनआईटी को अधिक छात्रों को समायोजित करने और नवीनतम तकनीकी प्रगति और उद्योगा की मांगों के अनुरूप अत्याधुनिक कार्यक्रम शुरू करने में सक्षम रहेगा।