Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Amrit Bharat Express 3.0: अमृत भारत एक्सप्रेस में होगा बदलाव, जोड़ी जा रहीं ये सुविधाएं

    By Gopal Tiwari Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:36 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर से खबर है कि अमृत भारत एक्सप्रेस में अब एसी कोच भी उपलब्ध होंगे। चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री में एसी कोच का निर्माण तेज़ी से हो रहा है। रेलवे बोर्ड ने 22 कोच वाली इस ट्रेन के नए संस्करण को मंज़ूरी दे दी है जिसमें स्लीपर जनरल और एसी कोच शामिल होंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    नई अमृत भारत एक्सप्रेस 3.0 के कोच कंपोजिशन को रेलवे बोर्ड से स्वीकृति

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। यात्रियों को अब अमृत भारत एक्सप्रेस में एसी कोच की भी सुविधा मिलेगी। जल्द ही ट्रेन का तीसरा सीजन (वर्जन) आ जाएगा। चेन्नई इंटीग्रेटेड रेल कोच फैक्ट्री में प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के वातानुकूलित (एसी) कोच का निर्माण तेजी से हो रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नई अमृत भारत एक्सप्रेस 3.0 के कोच कंपोजिशन को रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिल गई है। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग (पीयू) रेलवे बोर्ड के निदेशक जयंत रामचंद्रन ने इस बावत पत्र पूर्व मध्य रेल सहित सभी रेल मुख्यालयों को भेजा है।

    यह 22 कोच की ट्रेन होगी। इसमें सेकेंड क्लास स्लीपर, जनरल डिब्बों की संख्या-छह होगी। एक फर्स्ट एसी, दो सेकेंड व छह थर्ड एसी के कोच होंगे। एक एयर कंडीशंड पेंट्रीकार भी होगी।

    आगे-पीछे एक-एक पावर कोच होगा। इसकी जानकारी से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेरंबूर, चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला, माडर्न कोच फैक्ट्री, रायबरेली को अवगत कराया गया है।

    बता दें कि 2023 में शुरू होने वाली अमृत भारत ट्रेनें निम्न आय व मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए किफायती और उच्च-गुणवत्ता वाली सेवा है। अमृत भारत का पहला वर्जन दोनों तरफ इंजन वाला बना है। उसमें स्लीपर व जनरल कोच शामिल किए गए।

    दूसरे वर्जन में पेंट्रीकार जोड़ी गई। अब तीसरे वर्जन में एसी कोच जोड़े जाएंगे। नए कोच की ऐसी होगी संरचना जनरल- 04 स्लीपर कोच-06 फर्स्ट एसी- 01 सेकेंड एसी- 02 थर्ड एसी- 06 पेंट्रीकार- एक दिव्यांगों के लिए-दो टोटल- 22 कोच

    यह भी पढ़ें- Weather Update: बिहार में मौसम का सितम नहीं हुआ कम, अगले दो दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट

    यह भी पढ़ें- Bihar Election: भाजपा चुनाव समिति की बैठक आज, सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के चयन पर होगी चर्चा