Amrit Bharat Express 3.0: अमृत भारत एक्सप्रेस में होगा बदलाव, जोड़ी जा रहीं ये सुविधाएं

मुजफ्फरपुर से खबर है कि अमृत भारत एक्सप्रेस में अब एसी कोच भी उपलब्ध होंगे। चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री में एसी कोच का निर्माण तेज़ी से हो रहा है। रेलवे बोर्ड ने 22 कोच वाली इस ट्रेन के नए संस्करण को मंज़ूरी दे दी है जिसमें स्लीपर जनरल और एसी कोच शामिल होंगे।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। यात्रियों को अब अमृत भारत एक्सप्रेस में एसी कोच की भी सुविधा मिलेगी। जल्द ही ट्रेन का तीसरा सीजन (वर्जन) आ जाएगा। चेन्नई इंटीग्रेटेड रेल कोच फैक्ट्री में प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के वातानुकूलित (एसी) कोच का निर्माण तेजी से हो रहा है।

नई अमृत भारत एक्सप्रेस 3.0 के कोच कंपोजिशन को रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिल गई है। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग (पीयू) रेलवे बोर्ड के निदेशक जयंत रामचंद्रन ने इस बावत पत्र पूर्व मध्य रेल सहित सभी रेल मुख्यालयों को भेजा है।

यह 22 कोच की ट्रेन होगी। इसमें सेकेंड क्लास स्लीपर, जनरल डिब्बों की संख्या-छह होगी। एक फर्स्ट एसी, दो सेकेंड व छह थर्ड एसी के कोच होंगे। एक एयर कंडीशंड पेंट्रीकार भी होगी। आगे-पीछे एक-एक पावर कोच होगा। इसकी जानकारी से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेरंबूर, चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला, माडर्न कोच फैक्ट्री, रायबरेली को अवगत कराया गया है। बता दें कि 2023 में शुरू होने वाली अमृत भारत ट्रेनें निम्न आय व मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए किफायती और उच्च-गुणवत्ता वाली सेवा है। अमृत भारत का पहला वर्जन दोनों तरफ इंजन वाला बना है। उसमें स्लीपर व जनरल कोच शामिल किए गए।