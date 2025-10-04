Bihar Election: भाजपा चुनाव समिति की बैठक आज, सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के चयन पर होगी चर्चा

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव को लेकर जिलेवार कोर ग्रुप के सदस्यों से रायशुमारी के उपरांत शनिवार को बिहार भाजपा चुनाव समिति की पहली बैठक बुलाई गई है।

भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जिलेवार कोर ग्रुप से मिले प्रत्याशियों के नाम पर चुनाव समिति विचार-विमर्श करेगी।

पहली बैठक में बिहार के चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सह चुनाव प्रभारी सीआर पाटिल एवं उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री एवं सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य की सहभागिता होगी।

पार्टी की ओर से चुनाव समिति के सभी सदस्यों को सूचित कर दिया गया है। संभावना है कि बैठक के उपरांत पार्टी सीटें भी चिह्नित कर लेगी। इसके साथ ही प्रत्याशियों के नाम की सूची आगे संसदीय बोर्ड भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।