Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election: भाजपा चुनाव समिति की बैठक आज, सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के चयन पर होगी चर्चा

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    बिहार भाजपा चुनाव समिति की पहली बैठक शनिवार को पटना में होगी जिसकी अध्यक्षता दिलीप जायसवाल करेंगे। बैठक में धर्मेंद्र प्रधान सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता शामिल होंगे। इसमें विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया जाएगा और सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। केशव प्रसाद मौर्य क्षेत्रीय प्रभारियों के साथ बैठकें भी करेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    भाजपा चुनाव समिति की बैठक आज। (फोटो- इंटरनेट)

    राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव को लेकर जिलेवार कोर ग्रुप के सदस्यों से रायशुमारी के उपरांत शनिवार को बिहार भाजपा चुनाव समिति की पहली बैठक बुलाई गई है।

    भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जिलेवार कोर ग्रुप से मिले प्रत्याशियों के नाम पर चुनाव समिति विचार-विमर्श करेगी।

    पहली बैठक में बिहार के चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सह चुनाव प्रभारी सीआर पाटिल एवं उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री एवं सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य की सहभागिता होगी।

    पार्टी की ओर से चुनाव समिति के सभी सदस्यों को सूचित कर दिया गया है। संभावना है कि बैठक के उपरांत पार्टी सीटें भी चिह्नित कर लेगी। इसके साथ ही प्रत्याशियों के नाम की सूची आगे संसदीय बोर्ड भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाजपा चुनाव समिति की बैठक में पार्टी सिटिंग सीटों एवं सीटों में फेर-बदल पर मंथन संबंधित एजेंडा प्रस्तावित है।

    बैठक में वर्तमान विधायकों के प्रदर्शन, संगठन में सक्रियता, क्षेत्रीय समीकरण एवं जनता की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही सहयोगी दलों के साथ सीटों के तालमेल एवं साझा रणनीति पर भी विचार होगा।

    मौर्य आज लेंगे क्षेत्रीय बैठक

    बिहार भाजपा सह चुनाव प्रभारी एवं उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को पटना पहुंच गए। मौर्य ने शुक्रवार को क्षेत्रीय प्रभारियों, सह प्रभारियों, लोकसभा प्रभारियों के साथ पार्टी प्रदेश मुख्यालय में बैठक की।

    अब शनिवार को मुजफ्फरपुर में भाजपा के संगठनात्मक प्रमंडल मिथिला, तिरहुत एवं चंपारण की बैठक की लेंगे। शाम में पटना लौटने के उपरांत चुनाव समिति की बैठक में मौर्य सम्मिलित होंगे।