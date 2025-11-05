'निषाद समाज को RJD ने फिर दिया धोखा, VIP को कराया सरेंडर', मोदी के मंत्री का खुलासा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी ने कहा कि राजद और कांग्रेस ने निषाद समाज को फिर धोखा दिया है। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुकेश सहनी के बड़े भाई संतोष सहनी को गौड़ा बौराम सीट से चुनाव के दो दिन पहले बैठाए जाने से यह बात साबित हो गई है।

मंगलवार को प्रेसवार्ता में मंत्री ने कहा, संतोष सहनी को बैठाए जाने का अर्थ है कि राजद ने वीआईपी को सरेंडर करा दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में भी राजद ने निषाद समाज की पीठ में छुरा घोंपा था। तब समय रहते निषाद समाज को एनडीए ने सम्मान दिया था।

उन्होंने आगे कहा, उपमुख्यमंत्री का पद दिए जाने की बात मात्र छलावा है। यह इसलिए कि एक तो महागठबंधन सत्ता में नहीं आएगा। दूसरी बात यह कि जब एक विधायक की सीट वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से छीन ली जाती है। प्रदेश अध्यक्ष की सीट फंसा दी। ऐसे में उपमुख्यमंत्री का पद राजद कहां से देगा। राजद बस निषाद समाज का वोट लेना चाहता है।

विदित हो कि उक्त सीट से वीआईपी उम्मीदवार के विरुद्ध खड़े होने पर राजद उम्मीदवार अफजल अली खां को पार्टी ने सोमवार को निष्कासित कर दिया था। मंगलवार को स्थिति बदल गई। वीआइपी के उम्मीदवार संतोष सहनी चुनाव से बाहर हो गए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, निषाद समाज को एनडीए ही सम्मान दे सकता है। बिहार सरकार में समाज के तीन मंत्री हैं। पहली बार चुनाव जीते तो उन्हें मंत्री पद मिला। पिछड़ा आयोग के पहले अध्यक्ष भगवान लाल सहनी को एनडीए ने बनाया। राजद और कांग्रेस ने इस समाज को सिर्फ धोखा दिया है।