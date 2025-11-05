Language
    Bihar Politics: 'सीमांचल का बेटा बिहार का CM बनेगा', ओवैसी ने खेला नया दांव; सियासी हलचल तेज

    By Prashant Prashar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:00 PM (IST)

    जोकीहाट में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने राजद, जन सुराज और एनडीए पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी यादव के 'चरमपंथी' कहे जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि सीमांचल की जनता इसका जवाब देगी। ओवैसी ने प्रशांत किशोर और जदयू प्रत्याशी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने विश्वास जताया कि सीमांचल का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा।

    'सीमांचल का बेटा बिहार का CM बनेगा', ओवैसी ने खेला नया दांव (PTI)

    संवाद सूत्र, जोकीहाट (अररिया)। जोकीहाट विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है। मंगलवार को एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने जोकीहाट में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुस्लिम वोटरों को एआईएमआईएम की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया।

    उन्होंने राजद गठबंधन, जन सुराज और एनडीए के प्रत्याशियों पर तीखा हमला किया। ओवैसी ने कहा कि वे तेजस्वी यादव, मोदी और नीतीश को नेता नहीं मानते।

    उन्होंने तेजस्वी द्वारा उन्हें चरमपंथी कहे जाने का जिक्र करते हुए कहा कि सीमांचल की जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा, जो मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में सक्रिय रहे हैं।

    ओवैसी ने जदयू प्रत्याशी मंजर आलम पर भी हमला करते हुए कहा कि जिस सरकार ने वक्फ कानून का सपोर्ट किया, ऐसे लोगों को क्या आप मदद करेंगे।

    उन्होंने कहा कि मंजर साहब अगर कोई मस्जिद को छीन ले तो खामोश बैठोगे। वक्फ का मालिक अल्लाह होता है। आपके गठबंधन ने वक्फ का काला कानून बनाने का काम किया है।

    उन्होंने कहा कि अब सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। इससे पहले एआईएमआईएम के मुर्शिद आलम ने भी सभा को संबोधित किया।

