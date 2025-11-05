‘उम्र कच्ची, जुबान पक्की’, हर घर नौकरी के बाद अब तेजस्वी ने किया बगहा को राजस्व जिला बनाने का वादा
बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बगहा में चुनावी रैली में 'हर घर नौकरी' का वादा फिर दोहराया। उन्होंने बगहा को राजस्व जिला बनाने की बात कही, जिससे स्थानीय लोगों को प्रशासनिक कार्यों में आसानी होगी। तेजस्वी ने युवाओं से महागठबंधन को समर्थन देने की अपील की ताकि बिहार का विकास हो सके।
जागरण संवाददाता, बगहा। बिहार विधान सभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव ने रामनगर विधानसभा क्षेत्र के अर्जुन विक्रम शाह स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में अब सरकार को बदलने का समय आ गया है। कहा कि उनकी उम्र भले ही कम है, लेकिन जुबान पक्की है। उन्होंने अपने वादों को पूरा करने का भरोसा देते हुए कहा कि जो कहा, वह करेंगे।
अपने संबोधन में तेजस्वी ने कहा कि 17 महीने में पांच लाख सरकारी नौकरियां दी गईं। उन्होंने वर्तमान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 20 साल में एक भी नौकरी नहीं दी गई। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, और पढ़ाई और इलाज के लिए बिहारी भाई-बहन बाहर जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई पर्याप्त सुख-सुविधा नहीं है और महंगाई जनता को परेशान कर रही है।
बगहा को राजस्व जिला बनाने का वादा
तेजस्वी ने आश्वासन दिया कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो बगहा को राजस्व जिला बनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन गरीब मां-बेटियों के खाते में 30 हजार रुपये दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा दिए गए 10 हजार रुपये मात्र उधार है। रामनगर में डिग्री कॉलेज और अस्पताल का निर्माण भी उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने युवाओं से रोजगार और किसानों के हित के लिए समर्थन मांगा।
