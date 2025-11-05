‘उम्र कच्ची, जुबान पक्की’, हर घर नौकरी के बाद अब तेजस्वी ने किया बगहा को राजस्व जिला बनाने का वादा

जागरण संवाददाता, बगहा। बिहार विधान सभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव ने रामनगर विधानसभा क्षेत्र के अर्जुन विक्रम शाह स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में अब सरकार को बदलने का समय आ गया है। कहा कि उनकी उम्र भले ही कम है, लेकिन जुबान पक्की है। उन्होंने अपने वादों को पूरा करने का भरोसा देते हुए कहा कि जो कहा, वह करेंगे।

अपने संबोधन में तेजस्वी ने कहा कि 17 महीने में पांच लाख सरकारी नौकरियां दी गईं। उन्होंने वर्तमान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 20 साल में एक भी नौकरी नहीं दी गई। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, और पढ़ाई और इलाज के लिए बिहारी भाई-बहन बाहर जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई पर्याप्त सुख-सुविधा नहीं है और महंगाई जनता को परेशान कर रही है।