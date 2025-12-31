Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मुजफ्फरपुर मॉडल अस्पताल में आमजन के लिए अल्ट्रासाउंड सुविधा ठप, जीविका दीदियों ने की नियमित थायरॉइड जांच की मांग

    By Amrendra Tiwari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:46 AM (IST)

    बिहार विकास मिशन टीम ने मुजफ्फरपुर मॉडल अस्पताल में आम मरीजों के लिए अल्ट्रासाउंड सुविधा न होने पर नाराजगी जताई। उप निदेशक अश्वनी कुमार ने निरीक्षण कि ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मॉडल अस्पताल में आम मरीजों को अल्ट्रासाउंड सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर बिहार विकास मिशन की टीम ने नाराजगी जताई। बिहार विकास मिशन के उप निदेशक अश्वनी कुमार ने अस्पताल के विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अस्पताल कर्मियों ने बताया कि फिलहाल यहां केवल गर्भवती महिलाओं का ही अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है, जबकि अन्य मरीजों को जांच के लिए बाहर जाना पड़ता है। निरीक्षण के दौरान जीविका दीदियों ने भी अपनी समस्याएं रखी।

    उन्होंने बताया कि अस्पताल के तीसरे मंजिल पर जीविका रसोई का संचालन किया जा रहा है, लेकिन लिफ्ट अक्सर खराब रहने के कारण वहां आने-जाने में काफी परेशानी होती है। इसके अलावा पैथोलाजी जांच में नियमित रूप से थायरॉइड जांच की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई।

    निरीक्षण के बाद उन्होंने राजकीय अतिथिशाला में जीविका दीदियों की टोली और अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक की। बैठक में अस्पताल प्रबंधक प्रवीण कुमार ने बताया कि अस्पताल में कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और किन सेवाओं की अभी कमी है, इसकी विस्तृत जानकारी टीम को दी गई।

    साथ ही यह भी बताया गया कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किन बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता है। टीम ने सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।

    यह भी पढ़ें- बिहार के 20 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र का होगा विकास, मुजफ्फरपुर के पारू में 700 एकड़ का प्लान

    यह भी पढ़ें- पटना में औद्योगिक विकास तेज: फतुहा में जल्द 14 नई औद्योगिक इकाइयां होंगी शुरू, रोजगार का बढ़ेगा अवसर

    यह भी पढ़ें- गंगा की गोद में मिट्टी भरकर बना दी सड़क, बढ़ा कटाव का खतरा; भूमाफिया पर अंकुश लगाने में भागलपुर प्रशासन नाकाम