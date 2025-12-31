मुजफ्फरपुर मॉडल अस्पताल में आमजन के लिए अल्ट्रासाउंड सुविधा ठप, जीविका दीदियों ने की नियमित थायरॉइड जांच की मांग

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मॉडल अस्पताल में आम मरीजों को अल्ट्रासाउंड सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर बिहार विकास मिशन की टीम ने नाराजगी जताई। बिहार विकास मिशन के उप निदेशक अश्वनी कुमार ने अस्पताल के विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली।

अस्पताल कर्मियों ने बताया कि फिलहाल यहां केवल गर्भवती महिलाओं का ही अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है, जबकि अन्य मरीजों को जांच के लिए बाहर जाना पड़ता है। निरीक्षण के दौरान जीविका दीदियों ने भी अपनी समस्याएं रखी। उन्होंने बताया कि अस्पताल के तीसरे मंजिल पर जीविका रसोई का संचालन किया जा रहा है, लेकिन लिफ्ट अक्सर खराब रहने के कारण वहां आने-जाने में काफी परेशानी होती है। इसके अलावा पैथोलाजी जांच में नियमित रूप से थायरॉइड जांच की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई।