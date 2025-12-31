Language
    पटना में औद्योगिक विकास तेज: फतुहा में जल्द 14 नई औद्योगिक इकाइयां होंगी शुरू, रोजगार का बढ़ेगा अवसर

    By Pawan Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:50 AM (IST)

    डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने पटना में औद्योगिक विकास तेज करने और रोजगार बढ़ाने के लिए फतुहा में उद्यमी संवाद आयोजित किया। 40 उद्यमियों से नए उद्योगों की ...और पढ़ें

    फतुहा में जल्द 14 नई औद्योगिक इकाइयां होंगी शुरू। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। जिले में औद्योगिक विकास की गति तेज करने व रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मंगलवार को डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने फतुहा औद्योगिक क्षेत्र स्थित सभागार में उद्यमी संवाद सह उद्योग वार्ता का आयोजन किया। 40 उद्यमियों से जिले में नए उद्योगों की स्थापना, मौजूदा औद्योगिक इकाइयों की स्थिति, निवेश की संभावनाओं तथा उद्यमियों को आ रही व्यवहारिक समस्याओं व उनके समाधान पर चर्चा की गई।

    डीएम ने बताया कि 1974 में स्थापित 300 एकड़ के फतुहा औद्योगिक क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करते हुए सोलर लाइट, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, जलनिकासी, सड़क सुरक्षा, जीविका दीदी कैंटीन समेत बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है।

    यहां 14 नई औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। इन कंपनियों के शुरू होने से हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। उद्योगों की स्थापना व निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर सृजित कर पलायन रोकना सात निश्चय-3 में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जल्द ही मुख्यमंत्री भी फतुहा औद्योगिक क्षेत्र की समीक्षा करेंगे।

    हर माह होगा उद्योग संवाद

    डीएम ने पाटलिपुत्रा, बिहटा औद्योगिक क्षेत्र में संचालित उद्योगों की वर्तमान स्थिति, उत्पादन क्षमता, रोजगार सृजन व भविष्य में संभावित निवेश की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में औद्योगिक निवेश की अपार संभावनाएं हैं। यहां आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। औद्योगिक विकास केवल पूंजी निवेश ही नहीं बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का भी सशक्त माध्यम है।

    उद्योगों की संख्या बढ़ने से पलायन रुकेगा, ऐसे में सभी संबंधित विभागों को बेहतर तालमेल रखते हुए तेजी से कार्य करने की जरूरत है। इसके लिए अब हर माह नियमित रूप से उद्योग संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर इच्छुक उद्यमियों से सीधा संवाद किया जाएगा। निवेशकों कि समस्याओं के समाधान को त्वरित निर्णय लिया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि बियाडा व जिला उद्योग केंद्र इच्छुक उद्यमियों को उद्योग संवाद में शामिल कराएं ताकि उन्हें औद्योगिक भूमि की उपलब्धता आवश्यक अनुमतियों, विभागीय प्रक्रियाओं व प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी मिल सके। मौके पर उप विकास आयुक्त समीर सौरभ, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र नीता वर्मा, उप महाप्रबंधक बियाडा फतुहा सौम्य वर्मा, अंकित कुमार, अमनदीप व चंद्रलता कुमारी आदि मौजूद थे।