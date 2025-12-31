पटना में औद्योगिक विकास तेज: फतुहा में जल्द 14 नई औद्योगिक इकाइयां होंगी शुरू, रोजगार का बढ़ेगा अवसर

जागरण संवाददाता, पटना। जिले में औद्योगिक विकास की गति तेज करने व रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मंगलवार को डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने फतुहा औद्योगिक क्षेत्र स्थित सभागार में उद्यमी संवाद सह उद्योग वार्ता का आयोजन किया। 40 उद्यमियों से जिले में नए उद्योगों की स्थापना, मौजूदा औद्योगिक इकाइयों की स्थिति, निवेश की संभावनाओं तथा उद्यमियों को आ रही व्यवहारिक समस्याओं व उनके समाधान पर चर्चा की गई।

डीएम ने बताया कि 1974 में स्थापित 300 एकड़ के फतुहा औद्योगिक क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करते हुए सोलर लाइट, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, जलनिकासी, सड़क सुरक्षा, जीविका दीदी कैंटीन समेत बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। यहां 14 नई औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। इन कंपनियों के शुरू होने से हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। उद्योगों की स्थापना व निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर सृजित कर पलायन रोकना सात निश्चय-3 में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जल्द ही मुख्यमंत्री भी फतुहा औद्योगिक क्षेत्र की समीक्षा करेंगे।

हर माह होगा उद्योग संवाद डीएम ने पाटलिपुत्रा, बिहटा औद्योगिक क्षेत्र में संचालित उद्योगों की वर्तमान स्थिति, उत्पादन क्षमता, रोजगार सृजन व भविष्य में संभावित निवेश की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में औद्योगिक निवेश की अपार संभावनाएं हैं। यहां आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। औद्योगिक विकास केवल पूंजी निवेश ही नहीं बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का भी सशक्त माध्यम है।

उद्योगों की संख्या बढ़ने से पलायन रुकेगा, ऐसे में सभी संबंधित विभागों को बेहतर तालमेल रखते हुए तेजी से कार्य करने की जरूरत है। इसके लिए अब हर माह नियमित रूप से उद्योग संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर इच्छुक उद्यमियों से सीधा संवाद किया जाएगा। निवेशकों कि समस्याओं के समाधान को त्वरित निर्णय लिया जाएगा।