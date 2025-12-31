Language
    बिहार के 20 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र का होगा विकास, मुजफ्फरपुर के पारू में 700 एकड़ का प्लान

    By Babul Deep Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:49 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। राज्य के 20 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक उद्योग लगाए जा सकें। सरकार की प्राथमिकता में यह शामिल है। इसके लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। विभिन्न संस्थानों द्वारा सामाजिक प्रभाव का आकलन किया जाना है। रैयतों के साथ जनसुनवाई भी की जा रही है।

    राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव ने सभी संबंधित जिलों को नियमित रूप से अब सामाजिक प्रभाव का आकलन करने वाले संस्थानों के साथ भी समीक्षा बैठक करने को कहा है ताकि उन्हें कार्य की गंभीरता व प्रगति का अपडेट मिलता रहे और वे अपने हिस्से के कार्य को तत्परता से पूरा करें।

    इसके अलावा पूर्व से जिन कंपनियों के उद्योग जिलों में स्थापित हैं, उनसे भी संपर्क रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कार्य से भी अवगत कराने को कहा है ताकि अगर उक्त कंपनियों के प्रतिनिधि भी नए उद्योग लगाने के लिए इच्छुक हों तो उन्हें कार्य की प्रगति का अपडेट देना अनिवार्य है।

    इससे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का उद्देश्य भी पूरा होगा। उन्होंने सामाजिक प्रभाव का आकलन करने के दौरान पुनर्वास पर विशेष रूप से ध्यान देने को कहा है ताकि कोई परिवार भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हो तो उन्हें पुनर्वास योजना का लाभ दिया जा सके।

    इन जिलों में विकसित हो रहा औद्योगिक क्षेत्र

    जिले के पारू में 700 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। यह कार्य अभी प्रारंभिक फेज में है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा नालंदा, भागलपुर, सुपौल, कटिहार, औरंगाबाद, गोपालगंज, गया, मुंगेर, वैशाली, सारण, शेखपुरा, शिवहर, बांका, रोहतास, दरभंगा, पूर्णिया, भोजपुर, सहरसा व पटना में भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। वहीं, रोहतास, सारण व वैशाली समेत 12 जिलों में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप बनाई जा रही है।