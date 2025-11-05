सीएम नीतीश अस्वस्थ, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी: मुकेश सहनी

Language
    By Lalit Kumar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:18 PM (IST)

    वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने मोतीपुर में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब उनकी है। उन्होंने विकास और सम्मान की राजनीति पर जोर दिया और पीएम मोदी पर युवाओं को नौकरी न देने का आरोप लगाया। सहनी ने वीआईपी प्रत्याशी राकेश कुमार को वोट देने की अपील की।

    मुकेश सहनी और नीतीश कुमार।

    संवाद सहयोगी, मोतीपुर (मुजफ्फरपुर)। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी (Mukesh Sahani) ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) हमारे अभिभावक हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, किंतु वे इन दिनों अस्वस्थ चल रहे हैं, अब उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है।

    मंगलवार को बरूराज विधानसभा क्षेत्र के मोतीपुर चीनी मिल मैदान में महागठबंधन प्रत्याशी राकेश कुमार के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बातें कहीं।

    सहनी ने कहा कि विकास और सम्मान दोनों की राजनीति करनी है। महागठबंधन इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम नरेन्द्र मोदी गुजरात के 28 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, परंतु वहां भी किसी युवा को नौकरी नहीं दी।

    उन्होंने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है, जहां चुनाव से पहले मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के नाम घोषित किए गए हैं। कहा कि अब मल्लाह और मछुआरे का बेटा उपमुख्यमंत्री बनकर रहेगा। उन्होंने वीआइपी प्रत्याशी राकेश कुमार को क्षेत्र के विकास के लिए वोट देने की अपील की।

    सभा की अध्यक्षता शिवपूजन सहनी ने की। मौके पर पूर्व विधायक नंदकुमार राय, कुमार राघवेंद्र राघव, नूरुल होदा, आईपी गुप्ता, मीरा पासवान, संजय दुबे, मुक्तेश्वर पांडेय समेत महागठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

