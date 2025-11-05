सीएम नीतीश अस्वस्थ, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी: मुकेश सहनी

संवाद सहयोगी, मोतीपुर (मुजफ्फरपुर)। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी (Mukesh Sahani) ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) हमारे अभिभावक हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, किंतु वे इन दिनों अस्वस्थ चल रहे हैं, अब उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है।

मंगलवार को बरूराज विधानसभा क्षेत्र के मोतीपुर चीनी मिल मैदान में महागठबंधन प्रत्याशी राकेश कुमार के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बातें कहीं। सहनी ने कहा कि विकास और सम्मान दोनों की राजनीति करनी है। महागठबंधन इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम नरेन्द्र मोदी गुजरात के 28 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, परंतु वहां भी किसी युवा को नौकरी नहीं दी।