    CM नीतीश कुमार ने 4193 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण, मुजफ्फरपुर को मिले तीन विवाह भवन

    By Dinesh Kumar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 11:47 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत राज विभाग की 4193 करोड़ रुपये की योजनाओं का लोकार्पण किया जिसमें विवाह भवनों का शिलान्यास और पंचायत सरकार भवनों का लोकार्पण शामिल है। उन्होंने पंचायत भवनों का उपयोग जन समस्याओं के समाधान के लिए करने की सलाह दी। मड़वन प्रखंड में नए कार्यालय के निर्माण की भी स्वीकृति मिली है।

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत भवन और विवाह भवनों का लोकार्पण किया

    संवाद सहयोगी, मनियारी। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत राज विभाग की 4193 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

    इस मौके पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता भी उपस्थित थे। जिसमें कुढ़नी प्रखंड की तीन पंचायत (मोहम्मदपुर मुबारक, किनारू और पकाही) में विवाह भवनों का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा कई पंचायत सरकार भवनों का लोकार्पण भी किया गया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गांव के लोग किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए परेशान नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि विवाह भवन और पंचायत भवन ग्रामीणों की सुविधा के लिए बनाए जा रहे हैं।

    इसके साथ ही उन्होंने पंचायत भवनों का उपयोग पंचायत बैठकों, सरकारी योजनाओं की समीक्षा और जनसमस्याओं के समाधान के लिए करने की सलाह दी।

    स्थानीय स्तर पर पकाही पंचायत में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुखिया श्रीमती विमला देवी ने पंचायत भवन का उद्घाटन किया। मौके पर पंचायत सचिव अंजनी सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

    समारोह में भूतपूर्व मुखिया कामेश्वर राय, पप्पू सिंह, अरुण सिंह, उपेंद्र राय, मुखिया प्रतिनिधि रवि रंजन प्रसाद, अनिल महतो, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष डॉ. शशिभूषण कुमार, मनोज राय, पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार और भाजपा के महामंत्री सुभाष सिंह एवं अशोक सिंह भी शामिल हुए।

    ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि अब उन्हें छोटे-बड़े आयोजनों के लिए निजी भवनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

    लोगों का कहना था कि यह कदम गांव की तस्वीर बदलने वाला साबित होगा और आने वाले समय में इसका लाभ सीधे आम जनता को मिलेगा।

    जल्द बनेगा मड़वन प्रखंड व अंचल कार्यालय

    मड़वन प्रखंड सह अंचल कार्यालय के साथ आवासीय परिसर के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। भवन निर्माण विभाग ने बीडीओ से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की है। इसके अनुसार वर्तमान में जहां प्रखंड और अंचल कार्यालय संचालित हो रहा है, उसे तोड़कर नए भवन का निर्माण किया जाएगा।

    अभी अंचल और प्रखंड कार्यालय महम्मदपुर सुबे और जियन खुर्द पंचायत के अंश में चल रहा है। बताया जाता है कि विगत दो सितंबर को इंजीनियरों और गठित टीम ने स्थल का निरीक्षण किया था।

    निरीक्षण के बाद भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता रवि चंद्र ने पुराने भवन को तोड़कर नए भवन के निर्माण का आदेश जारी किया। पत्र के अनुसार पुराने भवन और शेड को तोड़कर नए तरीके से कार्यालय और आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा।

    बीडीओ अर्चना कुमारी ने बताया कि भवन निर्माण विभाग से स्वीकृति मिल गई है। प्रखंड और अंचल कार्यालय को शिफ्ट करने के लिए दशहरा के बाद जिलाधिकारी से मार्गदर्शन मांगा जाएगा।

    आदेश मिलने पर कार्यालय को शिफ्ट कर भवन को तोड़ने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मड़वन प्रखंड और अंचल कार्यालय पहले प्राथमिक विद्यालय के भवन में संचालित था, जिसे बाद में पंचायत समिति और मनरेगा भवन में स्थानांतरित किया गया था।

