चुनाव से पहले बिहार को केंद्र का तोहफा, खुलेंगे 19 केंद्रीय विद्यालय

केंद्र सरकार ने बिहार को एक और बड़ा तोहफा दिया है। देश में खुलने वाले 57 नए केंद्रीय विद्यालयों में से 19 बिहार में खुलेंगे जिनमें छह आकांक्षी जिले शामिल हैं। इन विद्यालयों के निर्माण और संचालन पर 5863 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।

चुनाव की घोषणा से पहले केंद्र सरकार ने बिहार को एक और बड़ा तोहफा दिया है। देश में खुलने वाले 57 नए केंद्रीय विद्यालयों में अकेले 19 केंद्रीय विद्यालय बिहार में ही खोलने को मंजूरी दी है जिसमें राज्य के छह आकांक्षी जिले भी शामिल हैं।

राज्य के 18 जिलों को इसका फायदा मिलेगा। मधुबनी जिले में केंद्र ने दो केंद्रीय विद्यालयों को खोलने की मंजूरी दी है। पहली बार इन विद्यालयों को बालवाटिका के साथ ही तैयार किया जाएगा। इन 57 नए केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण व संचालन पर नौ सालों में 5863 करोड़ की राशि खर्च होगी।

इन्हें अगले वित्तीय वर्ष यानी 2026-27 से यह राशि प्रदान की जाएगी। बच्चों तक बेहतर स्कूली शिक्षा पहुंचाने की पहल के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में देश में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को खोलने की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में लिए निर्णयों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश के 17 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में इन 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की निर्माण होगी।

इनमें से सात नए केंद्रीय विद्यालयों को गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर खोलने को मंजूरी दी गई है। जबकि 50 केंद्रीय विद्यालयों को राज्यों की मांग व प्रस्ताव के बाद खोलने को मंजूरी दी गई है। वैष्णव ने बताया कि 20 केंद्रीय विद्यालयों को ऐसे जिलों में खोलने को मंजूरी दी गई है, जहां अब तक एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं थे।

वहीं 14 विद्यालय देश के आकांक्षी जिलों में, चार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में व पांच नार्थ -ईस्ट-पहाड़ी क्षेत्रों में खोलने की मंजूरी दी गई है। गौरतलब है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की अगले हफ्ते में कभी भी घोषणा हो सकती है।