बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति को पटना हाई कोर्ट से राहत, वित्तीय अनियमितता के आरोप से जुड़ी PIL खारिज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पटना हाईकोर्ट ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति डॉ. दिनेश चंद्र राय के खिलाफ लगाए गए कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता के आरोप से जुड़ी जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश (कार्यवाहक) न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता सीधे अदालत से जांच की मांग नहीं कर सकता।

विश्वविद्यालय प्रशासन पर करोड़ों रुपए के फंड के दुरुपयोग का आरोप

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत राज्यपाल सचिवालय (राजभवन) को प्रस्तुत करें, जहां से उपयुक्त निर्णय लिया जा सकता है। याचिकाकर्ता प्रशांत कुमार ने अर्जी में आरोप लगाया था कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने करोड़ों रुपये के विश्वविद्यालय फंड का दुरुपयोग किया है, और कुलपति ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम का उल्लंघन किया है।