    Bihar Election 2025: अरवल में अमित शाह की हुंकार आज, जहानाबाद में तेजस्वी-मांझी की होगी जनसभाएं

    By Dheeraj Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    बिहार में 2025 के चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। आज अरवल में अमित शाह की रैली है, जहां वे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर, जहानाबाद में तेजस्वी यादव और मांझी की संयुक्त जनसभा होगी, जिसमें वे महागठबंधन के लिए समर्थन जुटाएंगे।

    बिहार चुनाव 2025: शाह की अरवल रैली, तेजस्वी-मांझी की जहानाबाद में शक्ति प्रदर्शन

    जागरण संवाददाता, जहानाबाद। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनावों के लिए प्रचार तेज हो गया है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरवल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।

    यह सभा मधुश्रवां मेला मैदान में होगी, जहां प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेला मैदान में हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड भी बनाया गया है। शाह का कार्यक्रम दोपहर तीन बजे निर्धारित है, जो कि अरवल जिले में उनका पहला चुनावी कार्यक्रम है।

    सिकरयिा में जीतन राम मांझी का कार्यक्रम

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा पहले ही हो चुकी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी रोड शो कर चुके हैं।

    नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे गोडसर गांव में है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कार्यक्रम तीन बजे सिकरिया गांव में होगा। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार सुबह 10 बजे प्रेस वार्ता करेंगे।

