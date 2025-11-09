Bihar Election 2025: अरवल में अमित शाह की हुंकार आज, जहानाबाद में तेजस्वी-मांझी की होगी जनसभाएं

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनावों के लिए प्रचार तेज हो गया है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरवल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।

यह सभा मधुश्रवां मेला मैदान में होगी, जहां प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेला मैदान में हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड भी बनाया गया है। शाह का कार्यक्रम दोपहर तीन बजे निर्धारित है, जो कि अरवल जिले में उनका पहला चुनावी कार्यक्रम है।