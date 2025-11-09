मुस्लिम बहुल किशनगंज में नहीं पहुंचे बीजेपी के दिग्गज; 15 दिन में एक भी राष्ट्रीय चेहरा नहीं, आज शाम थम जाएगा प्रचार

सुभजीत शेखर, किशनगंज। किशनगंज में भाजपा के नहीं आए कोई दिग्गज। आज शाम 5:00 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। लेकिन बीते 15 दिन में हो रहे लगातार चुनाव प्रचार के बीच भाजपा के दिग्गज नेताओं की एक भी सभा नहीं हुई, जबकि किशनगंज में भाजपा दो सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किशनगंज से होने के बाद भी भाजपा के बड़े नेताओं के आगमन किशनगंज नहीं होने से कई सवाल उठने लगे हैं। लोगों का मानना है कि भाजपा मुस्लिम बहुल जिला किशनगंज पर भाजपा की विशेष ध्यान नहीं रहता है।

लोगों का कहना है कि किशनगंज से सटे पूर्णिया और अररिया में भाजपा के कई राष्ट्रीय चेहरे प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री और कई बड़े चेहरे चुनाव प्रचार के साथ रोड शो तक किए लेकिन किशनगंज जैसी मुस्लिम बहुल सीट पर एक भी राष्ट्रीय स्तर के नेता ना तो जनसभा किया और ना ही रोड शो किए।

किशनगंज विधानसभा से भाजपा के मौजूदा प्रत्याशी स्वीटी सिंह चार बार चुनाव हार चुकी है और पांचवी बार फिर से किशनगंज विधानसभा सीट में भाजपा की टिकट से किस्मत आजमा रही है। लेकिन इस बार भी खुद अपने स्तर से ही विधानसभा क्षेोत्र में चुनावी प्रचार प्रसार में लगी है।

लेकिन स्वीटी सिंह के प्रचार प्रसार में दिल्ली या पटना से भाजपा के एक भी नेता किशनगंज उनके पक्ष में चुनावी सभा करने नहीं पहुंचे हैं। वहीं आज शाम 5:00 बजे सभी चुनाव प्रचार-प्रसार थम जाएंगे और 48 घंटे बाद यानी 11 नवंबर को किशनगंज विधानसभा सीट कि मतदान होगा।