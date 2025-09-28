Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुंगेर में मुखिया ने रोजगार सचिव को बनाया बंधक, फिर जबरन करवाया ये काम

    By Rajnish Kumar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 06:47 PM (IST)

    मुंगेर के टेटिया बंबर प्रखंड में नौनाजी पंचायत के मुखिया सुरेश यादव पर पंचायत रोजगार सेवक मनीष कुमार रंजन को बंधक बनाकर 80 योजनाओं पर जबरन हस्ताक्षर कराने का आरोप लगा है। रोजगार सेवक ने इस संबंध में थाने में मामला दर्ज कराया है जिसमें मुखिया सहित पांच समर्थकों को नामजद किया गया है। मुखिया ने बंधक बनाने की बात से इनकार किया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    मुंगेर में मुखिया ने रोजगार सचिव को बनाया बंधक। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, टेटिया बंबर (मुंगेर)। टेटिया बंबर प्रखंड की नौनाजी पंचायत के मुखिया ने अपने समर्थकों के साथ पंचायत रोजगार सेवक को बंधक बनाकर पंचायत की 80 योजनाओं पर जबरन हस्ताक्षर कराने का मामला आया है।

    घटना शनिवार की है। रविवार को रोजगार सेवक मनीष कुमार रंजन इस संबंध में टेटिया बंबर थाना में केस दर्ज कराया है। इसमें मुखिया सुरेश यादव सहित उसके पांच समर्थकों को नामजद आरोपित बनाया है।

    केस दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस को दिए आवेदन में रोजगार सेवक ने थाने में दिए आवेदन कहा है कि नौनाजी पंचायत के मुखिया सुरेश यादव ने अपने सहयोगी महेश यादव, मनीष यादव, चंदन यादव, नीरज यादव के साथ मिलकर छाता गांव स्थित घर में बंधक बना लिया और मारपीट कर पंचायत की 80 योजनाओं पर जबरन हस्ताक्षर कराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सहायक अभियंता (AE) विकास कुमार और तकनीकी सहायक अर्जुन कुमार के आने के बाद मुखिया और उसके सहयोगियों ने बंधक से मुक्त किया।

    इधर, थानाध्यक्ष मुकेश कुमार केहरी ने बताया कि पंचायत रोजगार सेवक मनीष कुमार रंजन के आवेदन पर मुखिया सहित उसके सहयोगी पर मुकदमा दर्ज किया गया है, मामले की जांच की जा रही है।

    वहीं, मुखिया सुरेश यादव ने बंधक बनाने की बात से इन्कार किया है। उन्होंने कहा कि योजनाओं की कंप्यूटर में फीडिंग डाटा आपरेटर करता है। इसके बाद हस्ताक्षर रोजगार सेवक मनीष कुमार रंजन करते हैं, जो कि पैसे की मांग कर रहे थे।

    यह भी पढ़ें- केंद्रीय मंत्री का दावा, लालू ने सत्ता में केवल अपनी पत्नी को दी जगह, सीएम नीतीश पूरे राज्य की महिलाओं को आगे बढ़ा रहे

    यह भी पढ़ें- बिहार को अमृत भारत एक्सप्रेस समेत सात नई ट्रेनों का तोहफा, देश के इन शहरों को मिलेगी सुविधा