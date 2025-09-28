मुंगेर में मुखिया ने रोजगार सचिव को बनाया बंधक, फिर जबरन करवाया ये काम
मुंगेर के टेटिया बंबर प्रखंड में नौनाजी पंचायत के मुखिया सुरेश यादव पर पंचायत रोजगार सेवक मनीष कुमार रंजन को बंधक बनाकर 80 योजनाओं पर जबरन हस्ताक्षर कराने का आरोप लगा है। रोजगार सेवक ने इस संबंध में थाने में मामला दर्ज कराया है जिसमें मुखिया सहित पांच समर्थकों को नामजद किया गया है। मुखिया ने बंधक बनाने की बात से इनकार किया है।
संवाद सहयोगी, टेटिया बंबर (मुंगेर)। टेटिया बंबर प्रखंड की नौनाजी पंचायत के मुखिया ने अपने समर्थकों के साथ पंचायत रोजगार सेवक को बंधक बनाकर पंचायत की 80 योजनाओं पर जबरन हस्ताक्षर कराने का मामला आया है।
घटना शनिवार की है। रविवार को रोजगार सेवक मनीष कुमार रंजन इस संबंध में टेटिया बंबर थाना में केस दर्ज कराया है। इसमें मुखिया सुरेश यादव सहित उसके पांच समर्थकों को नामजद आरोपित बनाया है।
केस दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस को दिए आवेदन में रोजगार सेवक ने थाने में दिए आवेदन कहा है कि नौनाजी पंचायत के मुखिया सुरेश यादव ने अपने सहयोगी महेश यादव, मनीष यादव, चंदन यादव, नीरज यादव के साथ मिलकर छाता गांव स्थित घर में बंधक बना लिया और मारपीट कर पंचायत की 80 योजनाओं पर जबरन हस्ताक्षर कराया।
सहायक अभियंता (AE) विकास कुमार और तकनीकी सहायक अर्जुन कुमार के आने के बाद मुखिया और उसके सहयोगियों ने बंधक से मुक्त किया।
इधर, थानाध्यक्ष मुकेश कुमार केहरी ने बताया कि पंचायत रोजगार सेवक मनीष कुमार रंजन के आवेदन पर मुखिया सहित उसके सहयोगी पर मुकदमा दर्ज किया गया है, मामले की जांच की जा रही है।
वहीं, मुखिया सुरेश यादव ने बंधक बनाने की बात से इन्कार किया है। उन्होंने कहा कि योजनाओं की कंप्यूटर में फीडिंग डाटा आपरेटर करता है। इसके बाद हस्ताक्षर रोजगार सेवक मनीष कुमार रंजन करते हैं, जो कि पैसे की मांग कर रहे थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।