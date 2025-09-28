मुंगेर में मुखिया ने रोजगार सचिव को बनाया बंधक, फिर जबरन करवाया ये काम

संवाद सहयोगी, टेटिया बंबर (मुंगेर)। टेटिया बंबर प्रखंड की नौनाजी पंचायत के मुखिया ने अपने समर्थकों के साथ पंचायत रोजगार सेवक को बंधक बनाकर पंचायत की 80 योजनाओं पर जबरन हस्ताक्षर कराने का मामला आया है।

घटना शनिवार की है। रविवार को रोजगार सेवक मनीष कुमार रंजन इस संबंध में टेटिया बंबर थाना में केस दर्ज कराया है। इसमें मुखिया सुरेश यादव सहित उसके पांच समर्थकों को नामजद आरोपित बनाया है।

केस दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस को दिए आवेदन में रोजगार सेवक ने थाने में दिए आवेदन कहा है कि नौनाजी पंचायत के मुखिया सुरेश यादव ने अपने सहयोगी महेश यादव, मनीष यादव, चंदन यादव, नीरज यादव के साथ मिलकर छाता गांव स्थित घर में बंधक बना लिया और मारपीट कर पंचायत की 80 योजनाओं पर जबरन हस्ताक्षर कराया।