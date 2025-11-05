Bihar Politics: वोटिंग से पहले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, BJP में शामिल हो गए जन सुराज प्रत्याशी
मुंगेर में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह ने भाजपा में शामिल होकर राजनीतिक उलटफेर किया। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार कुमार प्रणय और एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की, जिससे चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे एनडीए को फायदा हो सकता है, जबकि महागठबंधन में बेचैनी है। यह कदम मुंगेर की राजनीति में गेमचेंजर माना जा रहा है।
संवाद सूत्र, मुंगेर। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र (Munger Vidhan Sabha Seat 2025) की राजनीति में बुधवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। शहर के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी संजय सिंह (Jan Suraaj Candidate Sanjay Singh) ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया।
उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कुमार प्रणय और एनडीए गठबंधन को समर्थन देने की घोषणा की। इस कदम ने जिले की सियासी हवा का रुख ही बदल दिया है। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से संजय सिंह लगातार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में थे, लेकिन उनके इस निर्णय की भनक तक किसी को नहीं लगी।
संजय सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद मुंगेर की चुनावी जंग अब और दिलचस्प हो गई है। अब मुकाबला सीधा महागठबंधन और एनडीए के बीच सिमट गया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संजय सिंह का मजबूत जनाधार और उनकी स्थानीय लोकप्रियता एनडीए को निर्णायक बढ़त दिला सकती है। वहीं, महागठबंधन खेमे में इस घटनाक्रम से बेचैनी साफ देखी जा रही है स्थानीय मतदाताओं के बीच भी इस सियासी फेरबदल को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं लोग इसे मुंगेर की राजनीति में गेमचेंजर कदम के रूप में देख रहे हैं।
बताया जाता है कि संजय सिंह वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हैं और लगातार तीसरी बार इस पद पर निर्वाचित हुए हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले हुए इस राजनीतिक घटनाक्रम ने महागठबंधन की रणनीति को झटका दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस नए समीकरण का कितना लाभ उठा पाती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।