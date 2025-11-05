Bihar Politics: वोटिंग से पहले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, BJP में शामिल हो गए जन सुराज प्रत्याशी

संवाद सूत्र, मुंगेर। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र (Munger Vidhan Sabha Seat 2025) की राजनीति में बुधवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। शहर के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी संजय सिंह (Jan Suraaj Candidate Sanjay Singh) ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया।

उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कुमार प्रणय और एनडीए गठबंधन को समर्थन देने की घोषणा की। इस कदम ने जिले की सियासी हवा का रुख ही बदल दिया है। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से संजय सिंह लगातार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में थे, लेकिन उनके इस निर्णय की भनक तक किसी को नहीं लगी।

संजय सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद मुंगेर की चुनावी जंग अब और दिलचस्प हो गई है। अब मुकाबला सीधा महागठबंधन और एनडीए के बीच सिमट गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संजय सिंह का मजबूत जनाधार और उनकी स्थानीय लोकप्रियता एनडीए को निर्णायक बढ़त दिला सकती है। वहीं, महागठबंधन खेमे में इस घटनाक्रम से बेचैनी साफ देखी जा रही है स्थानीय मतदाताओं के बीच भी इस सियासी फेरबदल को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं लोग इसे मुंगेर की राजनीति में गेमचेंजर कदम के रूप में देख रहे हैं।