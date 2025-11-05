Bihar Election 2025: ओवैसी के कैंडिडेट पर आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज, तेजस्वी को दी थी धमकी
किशनगंज में एआईएमआईएम उम्मीदवार तौसीफ आलम पर तेजस्वी यादव को धमकी देने के मामले में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का दूसरा मामला दर्ज हुआ है। तौसीफ आलम ने एक चुनावी सभा में तेजस्वी यादव पर भड़काऊ भाषण दिया था, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहले भी तौसीफ आलम पर रुपये बांटने का आरोप लग चुका है।
संवाद सहयोगी, किशनगंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को खुले मंच से धमकी देना बहादुगरंज के एआईएमआईएम उम्मीदवार तौसीफ आलम को महंगा पड़ गया। पहले रुपये बांटने के आरोप में और अब धमकी देने के मामले में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का दूसरा मामला दर्ज हुआ है।
दरअसल, एक चुनावी सभा के दौरान सोमवार को उम्मीदवार तौसीफ आलम ने नेता प्रतिपक्ष व राजद नेता तेजस्वी यादव पर भड़काऊ भाषण दिया था। जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल होने व अखबारों में खबर छपने के बाद जिला प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बहादुरगंज अंचल अधिकारी को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले का एफआईआर दर्ज करवाने का निर्देश दिया।
जिसके बाद बहादुरगंज सीओ के आवेदन पर मंगलवार को बहादुरगंज थाना में मामला दर्ज कर पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। बहादुरगंज थानाध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि प्रत्याशी के द्वारा एक चुनावी सभा में राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। सीओ के आवेदन पर मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
दरअसल, एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को तेजस्वी यादव के द्वारा चरमपंथी कहे जाने पर बहादुरगंज विधानसभा के उम्मीदवार ने ओवैसी के समक्ष खुले मंच से तेजस्वी यादव को आंख, अंगुली और जुबान काट लेने की बात कही थी।
इतना ही नहीं, तौसीफ आलम ने तेजस्वी यादव को मंच से चारा चोर का बेटा कहकर संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि बीते दिन उक्त प्रत्याशी के खिलाफ बहादुरगंज थाना में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का एक केस दर्ज हुआ था। उसे समम तौसीफ आलम के मंच से रुपया बांटने व पुलिस के भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल हुआ था।
